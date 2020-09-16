Житель Октябрьска, убивший маленькую дочь утюгом, обжаловал приговор

16.09.2020 11:37 Читали 11

Адвокат Владимира Чичаева, приговоренного к 17 годам колонии за убийство двухмесячной дочери, подал апелляционную жалобу на приговор Самарского областного суда, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, по версии следствия, в ночь с 7 на 8 февраля Владимир Чичаев пытался уложить дочь, пока его гражданская жена Наталья Канабеева готовила ребенку кашу. Девочка плакала, мужчина был пьян, крик его раздражал. Сам он говорит, что ребенка уронил. Следствие считает - взял утюг и дважды ударил дочь по голове.

На детский крик из кухни вышла Канабеева. Девочка была жива, мужчина предложил вызвать "скорую помощь", но женщина решила, что ребенка надо накормить, и все будет хорошо. Она ушла на кухню, а когда через 10 минут вернулась, девочка уже не дышала.

Родители испугались и вместо того, чтобы позвать на помощь, оставили тело в детской кроватке и уехали к родне. А вернувшись, завернули труп в пакет, и Владимир Канабеев вынес его на свалку, расположенную на берегу Волги недалеко от дома.

Вины в убийстве на суде Канабеев не признал, его адвокат просил переквалифицировать обвинение на причинение смерти по неосторожности.

Суд приговорил Владимира Чичаева к 17 годам колонии строгого режима. Его супругу, Наталью Канабееву, которая помогла скрыть следы преступления, приговорили к полутора годам условно.

Согласно информации, опубликованной на сайте Самарского областного суда, приговор на данный момент обжаловал только защитник Чичаева.