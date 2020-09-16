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Победители Кубка России по боксу смогут претендовать на отбор к Олимпийским играм

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15 сентября в министерстве спорта Самарской области чествовали спортсменов, которые выиграли командный Кубок России по боксу. Соревнования проходили в Ижевске. За команду Приволжского федерального округа выступали три представителя Самарской области: Владимир Маркелов (весовая категория свыше 91 кг), Тамерлан Казиев (до 75 кг) и Разиуан Мазихов (до 81 кг). Сборная ПФО выиграла Кубок страны, а Владимир Маркелов победил в решающем бою турнира.

Благодарственные письма за высокие спортивные результаты и вклад в развитие бокса в Самарской области боксерам вручил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. «Благодаря победе наших спортсменов сборная Приволжского федерального округа оказалась сильнейшей в Российской Федерации. Такие победы не случайны, они появляются тогда, когда есть традиции спорта, сильная школа бокса. Это не только личный результат спортсменов, но и результат работы тренерского состава», — отметил Александр Фетисов, поздравляя спортсменов и их тренеров.

Бокс в нашем регионе один из самых популярных и развитых видов спорта. «В прошлом году в Самаре мы на высоком уровне провели Чемпионат России по боксу, и это было отмечено всеми экспертами и участниками. В числе призеров чемпионата тогда тоже было трое наших спортсменов. Рад, что вы вошли в историю спортивных успехов Самарской области», — обратился Александр Фетисов к боксерам.

Также он подчеркнул, что такие значимые победы – это большой вклад в популяризацию не только бокса, но и спорта в целом. «Задача, которую ставит Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, — достичь целей федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, увеличить число систематически занимающихся физкультурой и спортом людей до 55% к 2024 году. Уверен, что ваш пример станет стимулом для молодежи – и мальчишек, и девчонок – приобщаться к спорту».

Владимир Маркелов второй раз стал победителем Кубка России. В этом году — в решающем поединке в самом тяжелом весе, его соперник превосходил и в росте, и в опыте. «Мое превосходство было просто в желании выиграть, — поделился он. – Это самое главное, что может быть. Физически я был готов хорошо, морально, психологически тоже – я был готов выиграть. Как видите, это дало свои плоды. В этом году было сложнее, так как после карантина это были первые соревнования, на которые приехали сборные со всей страны, уровень был сложнее. Но у нас все получилось».

Победители Кубка России по боксу войдут в сборную страны и получат право выступать на чемпионате России, по результатам которого будет проводиться отбор на Олимпийские игры.

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Назад. 16 сентября 2020
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