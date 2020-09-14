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В Самаре появилось семь новых арт-объектов

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В воскресенье, 13 сентября, в День города, в Самаре презентовали результаты арт-проекта Samara ground 2020. Благодаря ему на фасадах домов в исторической части областной столицы и на Маяковском спуске набережной появились муралы – живописные произведения, созданные мастерами уличного искусства.

В «приемке» двухнедельной работы российских и зарубежных арт-мастеров приняли участие Губернатор Дмитрий Азаров, Глава Самары Елена Лапушкина и тысячи жителей и гостей города-именинника.

Фасады для произведений, выполненных в различных техниках, выбирались исходя из близости к объектам культурного наследия и присутствия в этих локациях молодежи. Например, турецкий мастер фантастического модерна Арес Бадсектор свою работу написал на доме 103 по улице Чапаевской. Автор признается, в арт-объекте он, как в своеобразном «аквариуме», постарался объединить историю Самары, местную природу, Волгу, ювелирные украшения и родную Турцию. Все это выполнено в стиле Кандинского.

«Я считаю, что в элементах каждый должен найти свои ассоциации и интерпретации. Это должно идти изнутри», – уверен Арес Бадсектор.

На фасаде дома 63 на улице Ленинградской Рустам Qbic из Казани представил свой мурал. В образе цветов он изобразил два поколения – старшее, которое «увядает», и молодое – еще не распустившийся цветок.

Яркий во всех смыслах проект можно увидеть во дворе галереи «Юность» на улице Молодогвардейской, 57. Мурал с эскиза московского арт-художника Егора Острова на фасад перенес самарец Денис Вертиго. Визуально работа состоит из белых и черных линий, но если посмотреть через объектив фотоаппарата или мобильного телефона, можно увидеть образ с картин Леонардо да Винчи.

«Линии и создают это волшебство. Линии – это струны жизни. Эта работа объединяет эпоху Возрождения и современное искусство», – пояснил Денис Губернатору.

Художник также озвучил идею создать во дворе некий уголок эпохи Возрождения – по его мнению, это будет притягивать молодежь.

«Энергетический циклон» для молодых самарцев оставил на доме №65 по улице Молодогвардейской московский художник Андрей Бергер. Он говорит, что в своей абстракции изобразил ту самую жизнь, которая кипит в этой точке Самары. Также в мурале он отобразил мистические моменты, но раскрывать не стал – самарцы и гости города, по его мнению, должны их сами рассмотреть.

Завершилась «приемка» работ на Маяковском спуске набережной. Здесь на 350 квадратных метрах подпорной стены свой арт-автограф оставил, пожалуй, самый известный современный художник, каллиграфутурист Покрас Лампас из Санкт-Петербурга. Мурал в его исполнении – это золотистая каллиграфия по мотивам творчества Маяковского. Всего в арт-объекте 2500 знаков.

«Я фанат русского авангарда, футуризма и нашей истории, – сказал Покрас Лампас. – «Я знаю силу слов, я знаю слов набат» – это мои любимые строчки из Маяковского. Для меня было важно сделать качественно, показать свой уровень владения каллиграфией. Это сложное искусство. Я считаю, это одна из моих самых лучших и глубоких работ».

Глава региона поблагодарил автора мурала за проделанную работу и предложил ему продолжить сотрудничество – создать арт-объекты в других городах Самарской области.

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