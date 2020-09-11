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Спортсмен из Тольятти Юрий Чечун стал победителем Пермского марафона

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6 сентября при поддержке безалкогольного бренда "Балтика 0" состоялся Пермский международный марафон. Лучший результат показал тольяттинский легкоатлет Юрий Чечун — он преодолел марафонскую дистанцию за 2 часа 16 минут и 52 секунды. Впрочем, сам Юрий называет эту победу "тихой": он сумел не только прийти первым, но и сберечь силы для будущих забегов.

— Пермский марафон — практически первое беговое событие после долгого перерыва, связанного с пандемией. Удавалось тренироваться "на самоизоляции"?

— Да, это был первый крупный марафон в России. Я очень рад, что именно его и выиграл! Тренироваться мне удавалось все это время. Так получилось, что 6 января я уехал на сборы в Киргизию. Возвращаться должен был 30 марта, но перед этим отменили все рейсы, и я "застрял" в Киргизии до конца лета. Получается, что целых девять месяцев я только и готовился к забегам!

— А как удалось наладить быт во время долгого незапланированного пребывания в другой стране?

— Часть вопросов мне помогло решить правительство Самарской области, несколько месяцев оно финансировало мое пребывание на сборах. Но, конечно, было непросто. Главное, что "выжил"! Только 30 августа нас собрали в посольстве и чартерным рейсом отправили домой. Зато хорошо потренировался. На базах в Киргизии подходящая высота — от 1 700 до 2 400 метров над уровнем моря, это одни из лучших условий для бега. Поэтому туда и ездим.

— На Пермский марафон вы поехали уже не в первый раз?

— Да, участвовал в нем четыре раза — сколько он существует. В первый раз специально сошел с дистанции: у меня был контракт с Московским марафоном, а по правилам нельзя за 60 дней до него финишировать в других забегах, чтобы в Москве быть в лучшей форме и выложиться полностью. Это обычная практика многих мировых марафонов. Так что в Перми тогда просто "размялся". На следующий год выиграл. В третий раз уступил из-за травмы. А сейчас снова получил "золото". Такая у меня традиция участия — побеждать через раз!

— В этом году были соперники, которые внушали серьезные опасения за ваш результат?

— На самом деле я знал, что выиграю. Хотя был парень, которому в 2019 году я проиграл в Томске — Алексей Трошкин. Тогда я бежал после чемпионата России, был не в идеальной форме. А в этом году Алексей мне "должок" вернул. Но я не ставил задачи показать рекордный результат, нужно было выиграть как можно "тише" и сберечь силы. Потому что в этом сезоне хочу еще постартовать.

— Вы уже несколько раз становились победителем марафонов, которые поддерживал безалкогольный бренд "Балтика 0" — например, в петербургском забеге "Белые ночи". Стала ли "Балтика" для вас знаком, что все пройдет хорошо?

— Я думаю, не только для меня. Мне труднее вспомнить, какие забеги в последние два — три года "Балтика 0" не поддерживала! Это уже традиция, и я очень благодарен "Балтике" за то, что она поддерживает спорт и организацию марафонов, ведь это серьезные затраты.

— После марафона в Перми совершеннолетних бегунов угощали балтийской "нулевкой". Скажите как профессионал: можно ли выпить безалкогольного пива после физических нагрузок, освежиться таким напитком?

— Признаюсь честно: у нас с тренером есть устоявшаяся хорошая традиция — после марафона выпить по бокалу пива. Марафон — это большая потеря углеводов и жидкости в организме. Люди теряют до пяти килограммов веса. Потом нужно восстанавливать силы, желательно быстро. А для этого пиво подходит лучше, потому что в воде ноль калорий. Считаю, что для марафонца бокал безалкогольного пива на финише — это совмещение приятного с полезным. Только на пользу.

— Вы сказали, что планируете участие в новых забегах. Где и когда следующий?

— Сейчас многие забеги отменены, остались фактически два марафона — в Москве и Казани. Но пока неясно, поеду ли я на них. Через несколько дней у меня будет контрольная тренировка. Вот тогда и решим!

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Назад. 11 сентября 2020
Спортсмен из Тольятти Юрий Чечун стал победителем Пермского марафона

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