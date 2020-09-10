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Страховой Дом ВСК и Почта Банк предлагают "мультиполис" "Мой дом" для заемщиков

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Для заемщиков Почта Банка, оформляющих кредит на строительство быстровозводимых домов, теперь доступна новая страховка ВСК, покрывающая сразу несколько типов рисков.

Разработанный ВСК продукт представляет собой "мультиполис" и комбинирует сразу 4 вида страховой защиты, которые будут полезны клиентам, осуществляющим строительство архитектурно-строительных объектов, относящихся к разряду быстровозводимых: жилых домов, дач или бань. В рамках совместной программы банка и страховой компании предусмотрены возможности по страхованию строения от повреждений во время строительно-монтажных работ и после завершения строительства на время пользования домом, а страхователя — от несчастных случаев и риска потери работы.

Клиент может самостоятельно определять необходимый ему "набор рисков" и соответственно, воспользоваться подходящей программой страхования. Например, "Мой Дом. Лайт" — если необходимо застраховать строительно-монтажные риски и имущество, "Мой Дом. Базовый" — вариант с дополнительной возможностью страхования от несчастного случая. Расширенный полис "Мой Дом. Все включено" обеспечит страховую защиту по всем перечисленным рискам, включая риски потери работы.

"Строительство дома, дачи — это ответственный, волнительный этап в жизни людей, требующий решений по многим вопросам. Мы понимаем, как важно максимально снизить все возможные риски, сопряженные с возведением объекта строительства, и поэтому предлагаем "мультиполис" "Мой Дом", который обеспечит соответствующую страховую защиту в самых различных ситуациях", — прокомментировал Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"Спрос на быстровозводимые дома растет с каждым годом. А в этом году, после пандемии и ограничительных мер, все участники рынка жилья наблюдают ажиотажный спрос на загородное жилье, что вполне объяснимо. Кредит на быстровозводимые дома — это отличная альтернатива ипотеке и кредитам наличными, которая имеет весомые преимущества перед конкурентами. Здесь отсутствует залог, кредит оформляется просто и быстро, и ставка по такому кредиту привлекательная, что делает его более доступным, в т. ч. в регионах. А с комплексной страховкой вы будете защищены от неожиданностей как на этапе строительства, так и после", — отметил вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта Банка Андрей Павлов.

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Новости

Назад. 10 сентября 2020
Страховой Дом ВСК и Почта Банк предлагают "мультиполис" "Мой дом" для заемщиков

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