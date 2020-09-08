ПСБ выдал безвозмездные гранты предпринимателям Самарской области

08.09.2020 14:54 Читали 15

ПСБ подвел итоги всероссийского конкурса "Антикризисная поддержка для малого бизнеса" и выдал гранты предпринимателям Самарской области для возобновления деятельности после пандемии. Общий призовой фонд конкурса составил 15 млн рублей.

Конкурс ПСБ, направленный на поддержку предпринимателей, проходил с 15 июня по 14 августа 2020 года. Он стал частью программы помощи бизнесу, реализованной ПСБ наряду с государственными мерами. Участником конкурса мог стать любой представитель малого и среднего бизнеса, открывший свое дело не позднее 1 апреля 2019 года, вне зависимости от того, относится ли его бизнес к отраслям наиболее пострадавшим от ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, или нет.

Всего было подано более 3 тысяч заявок, из которых профессиональное жюри вместе с пользователями соцсетей выбрали 204 победителя со всей страны, из них двоих — из Самарской области — ИП Трейтман М.И. (парк шатров и тентов для организации мероприятий, размер гранта — 100 тыс. рублей) и ООО "КИНГ" (киберспортивная арена, размер гранта — 50 тыс. рублей).

"Сегодня клиентами ПСБ являются сотни тысяч компаний по всей России. Мы как банк, для которого сегмент малого бизнеса является одним из приоритетных, осознаем необходимость своевременной помощи предпринимателям и небольшим компаниям, оказавшимся в трудной ситуации из-за кризиса. Полученные от ПСБ гранты победители смогут направить на любые цели: погасить задолженность по аренде или заработной плате сотрудникам, запустить производство, расширить товарный ряд и многое другое. Для компаний МСБ даже небольшая сумма может стать большим шагом навстречу к восстановлению и возобновлению предпринимательской деятельности", — отмечает Татьяна Перемышлина, старший вице-президент — региональный директор Операционного офиса "Самарский" ПСБ.

Для участия в конкурсе предприниматели должны были заполнить анкеты, где указали основные параметры своей деятельности, рассказать о работе бизнеса в период пандемии, о задачах и проблемах, которые пришлось решать, а также о том, на какие цели требуется грант.

"О конкурсе для предпринимателей, который проводил ПСБ, я узнал в самый последний день приема заявок совершенно случайно, увидев баннер на сайте банка. Форма заявки оказалась одной из самых простых — не требовалось прикладывать никаких отчетностей и показателей, за что особая благодарность организаторам и разработчикам. В успех не верил до последнего. Спустя полтора месяца мне позвонили из ПСБ и сообщили, что я стал победителем в своем регионе. На полученный грант планирую в следующем году открыть в Самаре школу кайтинга и сноукайтинга для начинающих и обучать молодежь активным видам спорта, которые в нашем регионе необходимо развивать, так как природа нашего края отличается невероятной красотой. Работу в этом направлении уже начал — приобрел кайт и записался на обучение. Что сегодня важно для предпринимателей? Иметь возможность работать. И благодаря ПСБ такую возможность получили более двух сотен предпринимателей по всей России", — поделился впечатлениями Максим Трейтман, индивидуальный предприниматель, один из победителей конкурса в своем регионе.