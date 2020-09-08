16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ выдал безвозмездные гранты предпринимателям Самарской области

Читали 15

ПСБ подвел итоги всероссийского конкурса "Антикризисная поддержка для малого бизнеса" и выдал гранты предпринимателям Самарской области для возобновления деятельности после пандемии. Общий призовой фонд конкурса составил 15 млн рублей.

Конкурс ПСБ, направленный на поддержку предпринимателей, проходил с 15 июня по 14 августа 2020 года. Он стал частью программы помощи бизнесу, реализованной ПСБ наряду с государственными мерами. Участником конкурса мог стать любой представитель малого и среднего бизнеса, открывший свое дело не позднее 1 апреля 2019 года, вне зависимости от того, относится ли его бизнес к отраслям наиболее пострадавшим от ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, или нет.

Всего было подано более 3 тысяч заявок, из которых профессиональное жюри вместе с пользователями соцсетей выбрали 204 победителя со всей страны, из них двоих — из Самарской области — ИП Трейтман М.И. (парк шатров и тентов для организации мероприятий, размер гранта — 100 тыс. рублей) и ООО "КИНГ" (киберспортивная арена, размер гранта — 50 тыс. рублей).

"Сегодня клиентами ПСБ являются сотни тысяч компаний по всей России. Мы как банк, для которого сегмент малого бизнеса является одним из приоритетных, осознаем необходимость своевременной помощи предпринимателям и небольшим компаниям, оказавшимся в трудной ситуации из-за кризиса. Полученные от ПСБ гранты победители смогут направить на любые цели: погасить задолженность по аренде или заработной плате сотрудникам, запустить производство, расширить товарный ряд и многое другое. Для компаний МСБ даже небольшая сумма может стать большим шагом навстречу к восстановлению и возобновлению предпринимательской деятельности", — отмечает Татьяна Перемышлина, старший вице-президент — региональный директор Операционного офиса "Самарский" ПСБ.

Для участия в конкурсе предприниматели должны были заполнить анкеты, где указали основные параметры своей деятельности, рассказать о работе бизнеса в период пандемии, о задачах и проблемах, которые пришлось решать, а также о том, на какие цели требуется грант.

"О конкурсе для предпринимателей, который проводил ПСБ, я узнал в самый последний день приема заявок совершенно случайно, увидев баннер на сайте банка. Форма заявки оказалась одной из самых простых — не требовалось прикладывать никаких отчетностей и показателей, за что особая благодарность организаторам и разработчикам. В успех не верил до последнего. Спустя полтора месяца мне позвонили из ПСБ и сообщили, что я стал победителем в своем регионе. На полученный грант планирую в следующем году открыть в Самаре школу кайтинга и сноукайтинга для начинающих и обучать молодежь активным видам спорта, которые в нашем регионе необходимо развивать, так как природа нашего края отличается невероятной красотой. Работу в этом направлении уже начал — приобрел кайт и записался на обучение. Что сегодня важно для предпринимателей? Иметь возможность работать. И благодаря ПСБ такую возможность получили более двух сотен предпринимателей по всей России", — поделился впечатлениями Максим Трейтман, индивидуальный предприниматель, один из победителей конкурса в своем регионе.

Жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям, среди которых одним из важнейших стала социальная значимость компании, количество голосов, полученных через интернет-голосование. Победителями стали малые предприятия, набравшие наибольшее количество баллов. На момент подачи заявки компания должна была числиться в реестре малого и среднего предпринимательства, а на момент получения гранта — не находиться в процессе ликвидации. При этом жестких ограничений по количеству победителей у жюри не было, то есть в рамках отведенного бюджета на каждом из мест могло оказаться любое количество компаний.

Версия для печати

Новости

Назад. 08 сентября 2020
ПСБ выдал безвозмездные гранты предпринимателям Самарской области

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Владимир Мединский: в Самарской области внимательно относятся к сохранению исторической памяти

В эти дни в Самарской области с рабочим визитом находится помощник Президента Российской Федерации В.В.Путина, председатель Общероссийской обшественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Владимир Мединский.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Здание Газбанка в Самаре продано за 363,1 млн рублей

По итогам торгов здание, в котором располагался бывший Центральный офис Газбанка на ул. Молодогвардейской, 224, продано. Его приобрело общество с ограниченной ответственностью “Молодогвардейская”. Бывший центральный офис Газбагка приобретен за 363 105 247,60 руб.

На 11 улицах в Самаре не будет воды из-за ремонтных работ

В Самаре в связи с проведением работ по перекладке тепловых сетей с 20:00 21 августа до 12:00 24 августа планируется ограничить горячее водоснабжение в домах на ряде улиц, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на "ПТС".

Он и она