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Цифровая образовательная среда создана в 101 школе Самарской области

Во вторник, 1 сентября 2020 года, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян посетил школу №41 (г.о. Самара), где открылись кабинеты, в которых создана цифровая образовательная среда в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В этих классах обучение ребят будет проходить с применением современных технологий. Они оснащены ноутбуками, интерактивными досками, многофункциональным устройством, включающим в себя принтер, сканер и копир. Теперь перед учителями стоит задача - развивать и умело использовать цифровые технологии и инструменты в образовательном процессе. В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» создана федеральная информационно-сервисная платформа «Элемент». Этот ресурс содержит большой объем учебного материала, контрольных и тестовых заданий, насыщенную интерактивность, включая модели процессов и явлений.

«Сегодня в Самарской области в 101 школе открылись обновленные учебные классы в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Это, бесспорно, поможет нашим ребятам более качественно осваивать абсолютно все предметы. Я уверен, учителя  не заменит даже самый сложный искусственный интеллект, но, в то же время, для всех очевидны преимущества использования цифровых технологий, - подчеркнул министр. –  Одна из важнейших задач системы образования – дать каждому ребенку возможность проявить свои таланты и устремления, найти дело по душе и в итоге получить востребованную и интересную специальность. Эту задачу ставит перед нами и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Я уверен, уважаемые коллеги, представители родительской общественности, что все вместе мы сможем ее выполнить».

В Самарской области новый учебный начался для более 346 тыс. ребят, из них почти 40 тыс. первоклассники. Сегодня для них прошёл первый урок, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Назад. 02 сентября 2020
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