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"Ростелеком" заключил бизнес-партнерство с ведущим системным интегратором на рынке сервисов информационной безопасности

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"Ростелеком" через свою дочернюю компанию ООО "РТК ИБ" заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 49% акций АО "Элвис-Плюс" - системного интегратора и технологического вендора на рынке информационной безопасности в России. Сделка усилит системную интеграцию "Ростелекома" в области кибербезопасности и позволит сформировать комплексные решения для защиты от киберугроз.

"Элвис-Плюс" оказывает широкий спектр услуг в сфере разработки, поставки и внедрения программных продуктов для защиты корпоративных информационных систем. Проприетарные решения компании используют крупные государственные заказчики, среди которых - ФНС России, Банк России, Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) и другие.

"Покупка "Элвис-Плюс" - важный шаг на пути укрепления лидерских позиций "Ростелекома" в области сервисов информационной безопасности. Вхождение в капитал ключевого игрока позволит ускорить трансформацию бизнес-направления системной интеграции в сервисную модель. Компания с более чем 25-летней успешной историей и выдающимся коллективом профессионалов увеличит наш кадровый потенциал и подстегнет развитие цифровых сервисов", - сказала старший вице-президент, руководитель аппарата президента "Ростелекома" Анна Шумейко.

"Ростелеком" - крупнейший поставщик цифровых сервисов в России, который обладает самой масштабной в стране телеком-инфраструктурой и передовыми технологиями, а также обеспечивает высочайший уровень экспертизы в области информационной безопасности. Эти факторы делают уникальным рыночный потенциал "Ростелекома". Заключенное бизнес-партнерство будет способствовать усилению позиций обеих компаний, а также позволит создать синергетический эффект благодаря объединению усилий по борьбе с киберугрозами", - отметил основатель и президент "ЭЛВИС-ПЛЮС" Александр Галицкий.

Сделка положит начало формированию кластера информационной безопасности "Ростелекома", объединяющего все активы корпорации в данной сфере. Кластер под управлением вице-президента "Ростелекома" по информационной безопасности Игоря Ляпунова будет реализовывать три направления бизнеса - предоставление коммерческих сервисов, разработку технологий и системную интеграцию в сфере защиты от киберугроз. В будущем структуру планируется расширить.

"Наша цель - предоставить заказчикам технологии информационной безопасности во всех трех форматах: продуктов, сервисов и комплексных проектов. Мы добились значительного успеха, органически развивая соответствующие компетенции в рамках одной компании. Однако дальнейшее следование той же стратегии означало бы замедление в завоевании доли рынка - уже сейчас объем входящих запросов на проекты превышает наши возможности. Поэтому мы планируем использовать в том числе инструменты неорганического роста для развития всех трех направлений. Бизнес-партнерство с "ЭЛВИС-ПЛЮС", одним из ключевых игроков в сегментах ИБ-интеграции и разработки решений для защиты информации, даст нам моментальное усиление присутствия как в конкретных сегментах, так и на рынке в целом", - добавил вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

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Назад. 31 августа 2020 Вперед.
"Ростелеком" заключил бизнес-партнерство с ведущим системным интегратором на рынке сервисов информационной безопасности
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