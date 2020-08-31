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Владимир Мединский: в Самарской области внимательно относятся к сохранению исторической памяти

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В эти дни в Самарской области с рабочим визитом находится помощник Президента Российской Федерации В.В.Путина, председатель Общероссийской обшественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Владимир Мединский.

Самарская область активно участвует в программах Российского военно-исторического общества. Жители региона предлагают идеи, участвуют в разработке проектов по увековечению памяти выдающихся земляков, созданию новых музеев, памятных мест, культурных пространств.

Одним из таких проектов стала реконструкция здания в центре Самары – на улице Куйбышева (Дворянской), известного в истории города как Дом купца С.И. Мясникова. Оно было построено во второй половине XIX века. В разные годы здесь размещались канцелярия губернатора, коммерческий клуб, библиотека, театр рабочей молодежи.

Затем долгое время здание находилось в плачевном состоянии и постепенно превращалось в руины. Ситуация изменилась, когда вопросом восстановления памятника занялся тогда еще мэр Самары Дмитрий Азаров. При активной поддержке депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна была разработана концепция реновации объекта, найдено финансирование. Именно тогда родилась идея создать в здании театрально-концертный комплекс «Дирижабль», которую всецело поддержало Министерство культуры РФ и партия «Единая Россия», выделившая средства на проведение работ в рамках проекта «Историческая память».

В субботу, 29 августа 2020 года, Владимир Мединский вместе с первым вице-губернатором – председателем Правительства Самарской области Виктором Кудряшовым побывал в обновленном здании.

Сейчас здесь разместился 4-этажный концертно-театральный комплекс «Дирижабль», который включает в себя:

— концертный зал-трансформер на 200 зрителей, оборудованный профессиональным световым, звукотехническим и видеопроекционным оборудованием с гримёрными для артистов;

— хореографические залы;

— выставочный зал с современными системами экспонирования произведений изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества;

— конференц-зал с мультимедийным оборудованием;

— учебные аудитории, офисные помещения и т.д.

Свою активную работу МКТК «Дирижабль» начал в 2019 г. с реализации губернского проекта «Культурное сердце России», гала-концерт которого состоялся 22 декабря 2019 г. На базе МКТК «Дирижабль» также реализованы масштабные и проекты СГИК и других вузов Самарского региона (Ректорский бал, день знаний, День студента, спектакль «Новогодняя сказка» и др.).

После посещения театрально-концертного комплекса «Дирижабль» и небольшой пешей прогулки по старой Самаре участники мероприятия смогли ознакомиться с экспозицией небольшого, но набирающего популярность музея Эльдара Рязанова.

Музей Эльдара Александровича Рязанова создан и располагается в здании, являющемся памятником архитектуры регионального значения «Дом штабс-капитана Н.И. Залесова».

В настоящее время завершён первый этап создания музея. На первом этаже оборудована мемориально-историческая зона, представляющая две основных темы: тему пребывания Рязанова в Самаре, его детства, и тему истории Самары военного времени и Куйбышева как запасной столицы страны, которая осталась в воспоминаниях режиссера и других известных людей.

Концепция музея предполагает реализацию еще двух этапов, в частности, создание тематического кинозала, где будут демонстрироваться фильмы всеми любимого режиссера.

«Если этот музей будет развиваться дальше, расти вверх, если здесь появится кинотеатр с фильмами Эльдара Рязанова, мне кажется, это будет изюминка Самары. И без сомнения любимым местом гостей города», — отметил Владимир Мединский.

«Музей Рязанова хоть и молодой – ему всего два года, но уже пользуется популярностью. За это время его посетило более 60 тысяч человек. Интерес такого колоссального количества людей не случаен. Организаторам музея удалось воссоздать атмосферу 40-х годов, и я уверен, что это музейное пространство привлечет людей разных поколений, как самарцев, так и туристов», — подчеркнул председатель Правительства Самарской области.

В рамках насыщенной программы пребывания в Самаре Владимир Мединский также принял участие в двух важнейших мероприятиях, посвященных увековечению памяти выдающихся самарцев – открытии Аллеи маршалов Победы на площади Славы и открытии мемориальной доски в честь генерал-лейтенанта, участника Великой Отечественной войны А.Г. Кривоносова, побывал на фестивале «Самарское знамя». Подводя итоги дня, помощник Президента РФ отметил, что жители области, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров бережно относятся к истории и культуре родного края, многое делают для сохранения исторической памяти.

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