Город героев: в Самаре торжественно открыли Аллею маршалов

31.08.2020 10:09 Читали 162

В Самаре 29 августа Помощник Президента страны, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский торжественно открыл Аллею маршалов. На церемонию приехали из Москвы внуки и правнуки маршалов Советского Союза Василевского и Соколовского.

С инициативой создания Аллеи маршалов к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне к Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову в прошлом году обратились представители общественных объединений. Дмитрий Азаров идею поддержал, после чего в конце 2019 года проект вынесли на рассмотрение рабочей группы по установке скульптурных композиций.

Создание мемориального комплекса на площади Славы в Самаре началось в 2020 году. Глава региона лично контролировал ход работ и поставил четкую задачу: несмотря на пандемию завершить работы к памятной дате – до 9 мая.

Бронзовые бюсты 8 маршалов Советского Союза — Александра Василевского, Родиона Малиновского, Кирилла Мерецкова, Василия Соколовского, Бориса Шапошникова, Андрея Ерёменко, Климента Ворошилова и Матвея Захарова — выполнил Денис Стретович.

Памятники-бюсты установлены Российским военно-историческим обществом. Председатель РВИО, Помощник Президента страны Владимир Мединский, а также внуки и правнуки маршалов сегодня приехали в Город трудовой доблести – Самару – на торжественную церемонию открытия Аллеи маршалов.

Владимир Мединский отметил, что в год 75-летия Победы открыть такую Аллею глубоко символично: «Символично место – бесподобное место, которое было выбрано для этого. Спасибо администрации области и лично губернатору Дмитрию Азарову. Символичны фигуры, которые были выбраны, потому что это настоящие офицеры. Они победили самую страшную, самую мощную военную машину в человеческой истории. Символично и то, что их здесь изобразил скульптор, какими они выглядели в 45-м году. Совсем молодые. И все они связаны с Самарой. Каждый из них ходил по земле запасной столицы».

Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов подчеркнул: «Тяжёлые годы войны всё дальше от нас, но тем важнее именно сейчас всё чаще и чаще говорить подрастающему поколению о подвигах наших предков, бережно хранить память о тяжёлой войне и не допускать искажение исторической правды. Идею создания Аллеи маршалов Победы горячо поддержал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, благодаря его усилиям проект был реализован в сжатые сроки».

Виктор Кудряшов поблагодарил Российское военно-историческое общество, в партнерстве с которым реализован этот проект, а также главу областной столицы Елену Лапушкину и депутата Государственной думы Александра Хинштейна.

Появление в Самаре Аллеи Маршалов неслучайно. Биография всех 8 героев в разные годы была связана с Куйбышевом (или Самарой). Военноначальники Александр Василевский и Василий Соколовский вместе служили в Самаре. Сегодня вместе уже их потомки, внуки и правнуки.

Андрей Василевский, правнук маршала: «Я знаю прадеда только по рассказам. Но знаю, что здесь он познакомился со своей женой. Ему нравился этот город, и я его чувства разделяю. Хочу поблагодарить от нашей семьи всех, кто помог осуществиться этому проекту. И в первую очередь, Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова».

Сергей Соколовский, внук маршала: «Помню деда, был очень спокойный и вдумчивый, непохожий на военного с шашкой наголо, он был талантливый стратег. Его сын и я, внук, – тоже военные. Я попал в ракетные войска. И с Самарой меня связывает вся военная и гражданская служба, здесь я курирую производство ракетных двигателей. Самара стала первым городом в России, где установлен бюст моему деду — маршалу Соколовскому. Спасибо Самаре, так держать!».

Гости возложили цветы и почтили память всех героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

Для справки:

1. Шапошников Борис Михайлович (1882–1945).

Маршал Советского Союза, советский военный и государственный деятель, военный теоретик.

В 1931 году (04.1931 – 05.1932) Шапошников был назначен командующим войсками Приволжского военного округа. Основное внимание в своей деятельности обратил на развертывание технической учебы, мобилизацию воинов на быстрое овладение техникой. Важную роль играли курсы переквалификации командного состава.

2. Василевский Александр Михайлович (1895–1977).

Советский военачальник, Маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба, член Ставки Верховного Главнокомандования, Главнокомандующий Главным командованием советских войск на Дальнем Востоке, Министр Вооружённых Сил СССР и Военный министр СССР. Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), кавалер двух орденов «Победа».

Александр Михайлович жил и служил на самарской земле дважды. Впервые попал сюда в далеком 1921 году: с апреля по август он в должности врио командира 142-го стрелкового полка по приказу Реввоенсовета Республики занимался ликвидацией бандформирований на территории Самарской губернии. А с 20 декабря 1934-го по 11 ноября 1936 года служил начальником отдела в штабе Приволжского военного округа.

3. Мерецков Кирилл Афанасьевич (1897–1968).

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, советский военный и государственный деятель.

Командующий войсками Приволжского военного округа (09.1938 – 02.1939).

4. Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969).

Маршал Советского Союза, Дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, советский военный и государственный деятель.

Представитель Ставки по формированию войск в Куйбышеве (14.09.1941 – 01.1942). Принимал правительственный парад в г. Куйбышеве 07.11.1941 и докладывал о его проведении Верховному главнокомандующему.

5. Захаров Матвей Васильевич (1898-1972).

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, советский военный и государственный деятель, военачальник, военный теоретик

Заместитель начальника Главного управления тыла Красной Армии (08.1941 – 02.1942), который находился в эвакуации в Куйбышеве и по поручению маршала Ворошилова непосредственно занимался организацией правительственного парада 07.11.1941.

6. Малиновский Родион Яковлевич (1898-1967).

Кавалер ордена «Победа» (1945), дважды Герой Советского Союза (1945,1958). Маршал Советского Союза (1944). Советский государственный и военный деятель, полководец. В годы Великой Отечественной войны – командующий войсками Южного (дважды), Юго-Западного, 3-го Украинского фронта. После войны – Главнокомандующий войсками Дальнего Востока, министр обороны СССР (1957-1967).

Служил в Самаре начальником пулемёта 2-го особого пехотного полка (11.1915 – 02.1916).

7. Соколовский Василий Данилович (1897-1968).

Герой Советского Союза (1945), Маршал Советского Союза (1946). Советский государственный и военный деятель. В годы Великой Отечественной войны первый заместитель начальника Генерального штаба, начальник штаба и первый заместитель командующего войсками ряда фронтов, командующий войсками Западного фронта. Служил в Самаре заместителем начальника штаба Приволжского военного округа (01 – 05.1935).

8. Ерёменко Андрей Иванович (1892-1970).

Герой Советского Союза (1944), Маршал Советского Союза (1955). Советский государственный и военный деятель, военачальник. Командующий войсками Западного, Брянского, Юго-Восточного, Сталинградского, Южного, Калининского, 2-м Прибалтийского, 4-м Украинского фронтов. Как командующий войсками Брянского фронта в соответствии с директивой Генштаба РККА от 29.10.1941 года должен был бы отвечать за подготовку правительственного парада в г. Куйбышеве 07.11.1941. Но в связи с полученным на фронте тяжёлым ранением находился в это время на излечении в эвакуированной из Москвы в Куйбышев «Кремлёвской» больнице (10 — 11.1941).