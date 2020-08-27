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30 тысяч человек приняли участие в технологическом тестировании системы дистанционного электронного голосования

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"Ростелеком" и Минкомсвязь России провели два технологических тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая будет использоваться на дополнительных выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года в Курской и Ярославской областях. В тестировании приняли участие 30 000 человек.

Технологическое тестирование полностью повторяло все этапы предстоящего голосования: регистрация заявки на участие в электронном голосовании, авторизация и идентификация с помощью портала госуслуг, онлайн-голосование, подсчет голосов.

За время проведения голосования сбои не зафиксированы, в пиковые нагрузки система работала устойчиво. Подсчет результатов пробного голосования состоялся менее чем за минуту за счет применения гомоморфного шифрования*. Тестирование позволило выявить потенциальные проблемы, которые могут возникнуть у избирателей — использование устаревших браузеров, оптимизацию под мобильные устройства без адаптации для больших мониторов, смс-оповещение.

В ходе тестирования участники поделились впечатлениями о работе системы и дали предложения для повышения удобства ее использования.

"Технологическое тестирование системы завершилось, перерывов и сбоев в функционировании системы не было даже в период пиковых нагрузок. Что касается предложений от участников тестирования, то мы получили очень полезную обратную связь и уже улучшили систему, сделав ее более простой и интуитивно понятной. В ближайшее время мы проведем публичные пробные голосования, чтобы по максимуму предусмотреть и устранить возможные проблемы, с которыми могут столкнуться избиратели", — сказал вице-президент по цифровым платформам "Ростелекома" Дмитрий Репников.

Следующим этапом в подготовке к выборам 13 сентября станет первое общественное тестирование системы ДЭГ среди избирателей Курской и Ярославской областей, которое запланировано на 31 августа.

"Ростелеком" и Минкомсвязь России по заданию ЦИК России разрабатывают систему дистанционного электронного голосования на базе технологий блокчейн в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Дистанционное электронное голосование пройдет в течение нескольких дней — в период досрочного голосования 11 и 12 сентября, а также непосредственно в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Чтобы проголосовать дистанционно, нужно подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года. Для этого необходима подтвержденная учетная запись на портале. В этот же период будет можно отозвать заявление. После межведомственной проверки данных заявление будет направлено в ГАС "Выборы" для учета при составлении списков избирателей. Гражданин, который подал заявление на участие в ДЭГ и не отозвал его до 8 сентября, не сможет получить бюллетень на избирательном участке, что полностью исключает возможность неоднократного голосования.

*Гомоморфное шифрование — шифрование, которое позволяет выполнять с зашифрованными данными математические действия и получать результат, который после расшифрования будет таким же, как если бы такие же действия выполнялись с исходными незашифрованными данными.

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Назад. 27 августа 2020
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