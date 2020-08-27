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"Крылья" разгромили "Иртыш" и вышли в групповой раунд

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В 1/64 финала Бетсити – Кубка России "Крылья Советов" на "Самара Арене" принимали омский "Иртыш". Самарцы с стартовым свистком завладели преимуществом и уже на второй минуте матча после подачи третьего углового отличился Егор Голенков – 1:0.

На 15 минуте мачта после навеса Мехди Зеффана защитник гостей Александр Крикуненко срезал мяч в свои ворота – 2:0. На 40 минуте после навеса Максима Витюгова Дмитрий Кабутов довел счет до 3:0. Егор Голенков на 53 минуте сделал хорошую передачу в центр штрафной и вышедший в перерыве на замену Иван Сергеев в касание отправил мяч в сетку ворот "Иртыша" – 4:0. На 90 минуте навес Юрия Горшкова с углового замкнул Александр Солдатенков – 5:0.

Эта победа стала для "Крыльев Советов" самой крупной в розыгрышах Кубка России. Предыдущий крупный счет в домашнем матче был зафиксирован в 1997 году. Наша команды обыграла калининградскую "Балтику" со счетом 4:0, а первый гол в той встрече на 6 минуте забил Сергей Булатов, ныне входящий в тренерский штаб самарцев. В гостях "Крылья" в 2003 году повторили данный результат, обыграв в Ижевске "Газовик-Газпром" – 4:0.

"Крылья Советов" вышли в следующий этап кубка – Элитный групповой раунд. В нем примут участие победители 1/64 финала 10 команд ФНЛ, 10 команд ПФЛ, которые сыграют 2 сентября и 10 команд РПЛ, которые не играют в еврокубках. 30 клубов будут разделены на 10 групп (по одной команде РПЛ, ФНЛ, ПФЛ) и проведут по одному матчу каждый с каждым. Игры проходят на полях клубов из низшей лиги. За победу – 3 очка, за победу по пенальти – 2 очка, поражение по пенальти – 1 очко, поражение – 0 очков. Победитель группы выходит в раунд Плей-офф.

 

1/64 финала. Клубы ФНЛ. 26 августа

13:00 СКА-Хабаровск – Факел – 0:0 (п. 8:7)

15:30 Томь – Нижний Новгород – 0:1

16:00 Акрон – Чертаново – 0:1

16:00 Енисей – Волгарь – 2:1

18:00 Оренбург – Алания – 2:1

18:30 Крылья Советов – Иртыш – 5:0

19:00 Нефтехимик – Динамо-Брянск – 0:1

19:30 Велес – Балтика – 4:1

20:00 Чайка – Текстильщик – 0:2

20:30 Торпедо – Шинник – 1:2

 

Следующий матч "Крылья Советов" проведут на выезде. В рамках 6 тура Олимп – ФНЛ самарцы сыграют с красноярским "Енисеем". Встреча пройдет в воскресенье, 30 августа, в 14:00.

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Назад. 27 августа 2020
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