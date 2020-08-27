В Самарской области установлен запрет на пребывание в лесах

27.08.2020 08:28 Читали 31

В связи с повышением пожарной опасности приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств с 27.08.2020 по 04.09.2020 включительно.

Согласно части 3 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;

на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».