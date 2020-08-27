16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самарской области установлен запрет на пребывание в лесах

Читали 31

В связи с повышением пожарной опасности приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств с 27.08.2020 по 04.09.2020 включительно.

Согласно части 3 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;

на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Версия для печати

Новости

Назад. 27 августа 2020
Поезда между Самарой и Москвой смогут ходить быстрее
"Крылья" разгромили "Иртыш" и вышли в групповой раунд
В Самаре состоится конференция "Корпоративная социальная ответственность бизнеса в эпоху перемен"
Здание Газбанка в Самаре продано за 363,1 млн рублей
В Самарской области установлен запрет на пребывание в лесах

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Здание Газбанка в Самаре продано за 363,1 млн рублей

По итогам торгов здание, в котором располагался бывший Центральный офис Газбанка на ул. Молодогвардейской, 224, продано. Его приобрело общество с ограниченной ответственностью “Молодогвардейская”. Бывший центральный офис Газбагка приобретен за 363 105 247,60 руб.

На 11 улицах в Самаре не будет воды из-за ремонтных работ

В Самаре в связи с проведением работ по перекладке тепловых сетей с 20:00 21 августа до 12:00 24 августа планируется ограничить горячее водоснабжение в домах на ряде улиц, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на "ПТС".

Он и она