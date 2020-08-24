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Фестиваль "NAUKA 0+" проводит в Самаре Неделю экологии

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На фестивале науки стартовала новая тематическая неделя, в ходе которой горожане узнают больше о природе и уникальных местах Самарской области.

Услышать легенды и историю родных мест, узнать о редких видах животных, живущих рядом с нами, позволит онлайн-путешествие на Лысую гору c соавтором Красной книги Самарской области Ольгой Калашниковой. Лысая гора - уникальное место: это особо охраняемая природная территория, расположенная на территории города Самары. Взглянуть на нее будет можно не выходя из дома.

Рядом с нами - не только горы: иногда удивительные творения природы находятся буквально под ногами, мы просто их не замечаем. Изучить их можно на интерактивных выставках "Микромицеты - микроскопические грибы" и "Биография лишайника: жизнь и смерть". Они помогут узнать, кто живет в капле воды, чем жизнь лишайников схожа с нашей, познакомиться с микроскопическими грибами и лишайниками Самарской области, в том числе с редкими и исчезающими видами.

Еще одна интересная выставка Недели экологии фестиваля "NAUKA 0+" - "Сколько живут растения". Участников научат определять возраст деревьев и кустарников, расскажут, есть ли "бессмертные" растения, какие травы могут жить дольше человека.

Программу фестиваля дополнят мастер-класс по сборке скворечников и кормушек от проекта "Оранжевый скворечник", фотовыставка "Птицы Самарской области", конкурс детских рисунков, просмотр социального мультфильма "Золотистая щурка". А любителям воздушной среды предложат интерактивное шоу "Моделирование самолета от мала до велика" от тренера Федерации авиамодельного спорта Самарской области Алексея Чернышкова. Он расскажет и покажет, как устроен и как работает самолет, а в конце занятия проведет мини-соревнование, которое еще больше увлечет детей миром авиамодельного спорта.

Посмотреть расписание Недели экологии можно в официальном сообществе фестиваля в Самаре vk.com/festivalnauki63.

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" - министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В.Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе - Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения". Генеральный информационный партнер - Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры - портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда - Самара".

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Назад. 24 августа 2020
Фестиваль "NAUKA 0+" проводит в Самаре Неделю экологии
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