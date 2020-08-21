Набережную со зданиями в виде матрешек создадут в Самаре

21.08.2020 13:26 Читали 3

Проект застройки стрелки рек Волги и Самары опубликован на архитектурном сайте taburent.ru.

На этом участке запланировано грандиозное строительство "Притоки Волги" — на стрелке планируется возвести 8 зданий в форме матрешек и новую набережную. Планируется застроить 261 тысячу квадратных метров, 36,5 тысяч метров займет жилье. Для этого необходимо освободить территорию и перенести грузовой порт, на это, а также на капитальный ремонт причальной стенки и берегоукрепление потребуется порядка 500 млн рублей.