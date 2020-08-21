На 11 улицах в Самаре не будет воды из-за ремонтных работ

21.08.2020 15:08 Читали 161

В Самаре в связи с проведением работ по перекладке тепловых сетей с 20:00 21 августа до 12:00 24 августа планируется ограничить горячее водоснабжение в домах на ряде улиц, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на "ПТС".

Ограничения затронут жителей 3, 5 и 6 просек, улиц Советской Армии, Ново-Садовой, Солнечной, Запорожской, Гагарина, Победы, Дыбенко и 1-го Безымянного переулка.

Напомним, что с 20:00 21 августа до 06:00 24 августа также будет ограничено движение транспорта по ул. Ново-Садовой на участке от ул. Гастелло до ул. Советской Армии, а с 10:00 21 августа до 05:00 24 августа по ул. Советской Армии на участке между домами 236 и 243 в оба направления.

Кроме того, с 20:00 21 августа до 06:00 24 августа будет ограничено движение транспорта по ул. Запорожской на участке от ул. Дыбенко до Гагарина в оба направления, а также по ул. Советской Армии в районе перекрестка с ул. Печерской в направлении ул. Гагарина.