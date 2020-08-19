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"Ростелеком" разрабатывает систему дистанционного электронного голосования по заданию Центральной избирательной комиссии России

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В основу разработки системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) легли результаты научно-исследовательской работы, программные и технические решения российского производства, включая блокчейн-платформу, которая входит в единый реестр российского ПО.

Партнером "Ростелекома" в создании системы ДЭГ выступает Waves Enterprise — ведущий российский разработчик блокчейн-платформы для корпоративного и государственного применения и решений на ее базе.

Преимуществами системы ДЭГ, реализованной на базе блокчейн-платформы, являются безопасность доступа, надежность обработки информации, гарантированная конфиденциальность, а также возможность контроля над процедурой голосования всеми авторизованными участниками выборов, включая независимых наблюдателей.

Особое внимание уделено вопросам информационной безопасности. Помимо защиты непосредственно информационной системы и используемой инфраструктуры, происходит постоянный мониторинг фишинговых и иных вредоносных ресурсов, принимаются меры по предотвращению мошенничества и утечек информации из системы.

7 августа 2020 года успешно прошло первое технологическое тестирование системы дистанционного электронного голосования. 31 августа состоится публичное тестирование.

По решению ЦИК России технология дистанционного электронного голосования будет использоваться на дополнительных выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года в Курской и Ярославской областях.

"Пилотные проекты по проведению дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре будут реализованы в Курской и Ярославской областях. ДЭГ не будет полностью заменять традиционное голосование на участке, это дополнительный современный способ волеизъявления. Мы даем возможность нашим гражданам выбрать удобный для них способ голосования. В основе разрабатываемой системы, которая должна в первую очередь отвечать самым высоким требованиям надёжности и безопасности, лежат программно-технические решения российских специалистов", — отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком" постоянно работает над тем, чтобы новейшие технологии стали доступны гражданам, бизнесу и государству. Для безопасного, конфиденциального и надежного с точки зрения обработки информации дистанционного электронного голосования мы внедряем новейшие технические решения, работаем над созданием новой версии портала госуслуг. Наша задача — обеспечить в перспективе возможность дистанционного голосования любому жителю нашей страны", — сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Дистанционное электронное голосование пройдет в течение нескольких дней — в период досрочного голосования 11 и 12 сентября, а также непосредственно в единый день голосования 13 сентября. Чтобы проголосовать дистанционно, нужно подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года. Для этого необходима подтвержденная учетная запись на портале. В этот же период будет можно отозвать заявление. После межведомственной проверки данных заявление будет направлено в ГАС "Выборы" для учета при составлении списков избирателей. Гражданин, который подал заявление на участие в ДЭГ и не отозвал его до 8 сентября, не сможет получить бюллетень на избирательном участке, что полностью исключает возможность неоднократного голосования. Такая технология работы с заявлениями успешно применяется с 2018 года, когда на портале госуслуг был запущен сервис "Мобильный избиратель".

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Назад. 19 августа 2020
"Ростелеком" разрабатывает систему дистанционного электронного голосования по заданию Центральной избирательной комиссии России
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