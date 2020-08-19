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В Самаре на три дня закроют движение по Ново-Садовой

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На три дня, с вечера пятницы, 21 августа, до утра понедельника, 24 августа, будет закрыто движение транспорта по улице Ново-Садовой в Самаре. Речь идет об участке от Гастелло до Советской Армии.

Необходимость ограничения движения связана с заменой тепловых сетей. Объезд в оба направления будет осуществляться по дублерам.

Однако данное перекрытие – лишь первый этап запланированных работ. Об этом сообщили в городской Администрации. Впереди – еще два.

Так, с понедельника, 24 августа, до четверга, 27 августа, ограничат движение по дублеру Ново-Садовой (от Советской Армии до улицы 3-я просека в районе дома 164а в направлении «в город»). А затем с вечера пятницы, 28 августа, и до утра понедельника, 31 августа, точно так же перекроют второй дублер - в направлении «из города» от Гастелло до Советской Армии.

При этом, на третьем, финальном, этапе трамваи ходить на данном участке не будут:

  • маршруты №№20 и 22 проследуют по улицам Ново-Вокзальная, Ставропольская, Дом печати, Постников овраг и далее по маршруту в оба направления,
  • маршрут №5 будут следовать от улицы Чапаевская до Постникова оврага.
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