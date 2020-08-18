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На фестивале "NAUKA 0+" началась неделя "Физика медицины"

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Всероссийский фестиваль "NAUKA 0+" уже месяц радует самарцев научно-популярными мероприятиями. За это время в городе прошло 28 онлайн- и 20 офлайн-мероприятий. Общее число участников превысило 26 тысяч человек. 17 августа в "Точке кипения" Самарского университета им. Королева состоялось онлайн-открытие новой тематической недели "Физика медицины".

С приветственным словом к участникам обратились председатель Самарской губернской думы, президент Самарского государственного медицинского университета, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик Российской академии наук Геннадий Котельников и ректор Самарского государственного медицинского университета, профессор РАН Александр Колсанов.

"В офтальмологии и нейрохирургии без оптических приспособлений и устройств операции сейчас просто невозможны. Тонкая диагностика, компьютерные томографы — это чистый продукт инженерной мысли. Союз физиков и медиков "запрограммирован" самой жизнью", — отметил Геннадий Котельников.

"Я очень рад, что на фестивале "NAUKA 0+" медицине уделено особое внимание. Жизнедеятельность человеческого организма, как и многие процессы на Земле, подчиняется законам физики. Я уверен, что в ближайшем будущем именно на стыке физики, математики и медицины появятся новые прорывные технологии", — сказал Александр Колсанов.

Вслед за открытием заведующий хирургическим отделением клиник СамГМУ Борис Грачев выступил с научно-популярной лекцией "Виртуальный хирург" и рассказал о трахеостомии — хирургической операции, которая показана при непроходимости верхних дыхательных путей. Лекция сопровождалась демонстрацией хода операции в виртуальной реальности при помощи хирургического VR-симулятора, который используется в СамГМУ для обучения студентов общему представлению о хирургическом процессе и отработке последовательности действий.

Во время тематической недели участников фестиваля ждут в онлайн-формате научно-популярные лекции "Происхождение жизни", "Лазерная терапия — основа медицины будущего", познавательные мастер-классы "Помоги пострадавшему" и "Латинский язык в книгах о Гарри Поттере".

Продолжаются онлайн-мероприятия в Ботаническом саду Самарского университета им. Королева: в будние дни с 11:00 до 16:00 здесь будут проходить мастер-класс "Паспорт здоровья" и биологический квест "Мой внутренний мир". Детский научный центр "Менделеев" ждет участников на увлекательном научном шоу. На интерактивной выставке от Самарского зоопарка можно будет познакомиться с представителями фауны Самарской области и принять участие в экологическом конкурсе "Зимородок". Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи проведет мастер-класс "Первая помощь" и расскажет, что должен знать и уметь каждый в экстремальной ситуации.

В завершение тематической недели Центр молодежного инновационного творчества "IТ-медицина" СамГМУ приглашает подробно познакомиться с разными отраслями медицины и самому провести хирургическую операцию в виртуальной реальности. Интерактивные площадки "Юный хирург", "Юный офтальмолог", "Юный травматолог", "Юный микробиолог" ждут всех желающих, в том числе самых маленьких участников: дошкольников и школьников.

Посмотреть открытие и расписание недели "Физика медицины" можно в официальном сообществе фестиваля в Самаре: vk.com/festivalnauki63.

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", Самарский государственный медицинский университет, Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Самарский зоопарк, Детский научный центр "Менделеев". Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".

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Назад. 18 августа 2020
На фестивале "NAUKA 0+" началась неделя "Физика медицины"
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