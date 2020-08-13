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На улицах Чапаевска появился общественный Wi-Fi от "Ростелекома"

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"Ростелеком" развернул в городском округе Чапаевск Самарской области беспроводную сеть Wi-Fi. Восемь точек бесплатного доступа в интернет появились в парке отдыха им. В. И. Чапаева, около ЗАГСа, рядом с центральной библиотекой, Домом культуры и в других общественных местах, благоустроенных по проекту "Жилье и городская среда".

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Бесплатный Wi-Fi должен быть доступен не только в мегаполисах, но и в небольших городах. Это необходимое условие для того, чтобы изменить жизнь людей к лучшему. Поэтому сегодня мы разворачиваем сети беспроводного доступа в малых населенных пунктах и районных центрах губернии".

Скорость интернета в радиусе ста метров от точки Wi-Fi достигает 10 мегабит в секунду. По запросу городской администрации в дни массовых мероприятий она может быть увеличена.

Виталий Ащепков, глава городского округа Чапаевск:

"Чапаевск за последние годы преобразился: появились уютные зоны отдыха, благоустроенные парки и скверы. С цифровыми сервисами эти городские пространства стали еще комфортнее. Гуляя по городу, люди теперь, не расходуя свой мобильный трафик, могут обмениваться фотографиями, смотреть видео, пользоваться приложениями и просто оставаться на связи с родными и друзьями".

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Назад. 13 августа 2020
На улицах Чапаевска появился общественный Wi-Fi от "Ростелекома"

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