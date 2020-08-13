На улицах Чапаевска появился общественный Wi-Fi от "Ростелекома"

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Бесплатный Wi-Fi должен быть доступен не только в мегаполисах, но и в небольших городах. Это необходимое условие для того, чтобы изменить жизнь людей к лучшему. Поэтому сегодня мы разворачиваем сети беспроводного доступа в малых населенных пунктах и районных центрах губернии".
Скорость интернета в радиусе ста метров от точки Wi-Fi достигает 10 мегабит в секунду. По запросу городской администрации в дни массовых мероприятий она может быть увеличена.
Виталий Ащепков, глава городского округа Чапаевск:
"Чапаевск за последние годы преобразился: появились уютные зоны отдыха, благоустроенные парки и скверы. С цифровыми сервисами эти городские пространства стали еще комфортнее. Гуляя по городу, люди теперь, не расходуя свой мобильный трафик, могут обмениваться фотографиями, смотреть видео, пользоваться приложениями и просто оставаться на связи с родными и друзьями".