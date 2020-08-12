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ПСБ создал специальную структуру для поддержки проектов по диверсификации

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В рамках поддержки оборонной отрасли России за счет увеличения доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ создал специализированную структуру — департамент по работе с проектами диверсификации, импортозамещения и инноваций. Новое подразделение возглавил Владимир Печенкин.

В задачи департамента входит создание эффективных механизмов поддержки проектов диверсификации: их привлечение, финансирование и развитие. Банк уже является платформой для организации взаимодействия предприятий ОПК как с государственными органами и институтами развития, так и с участниками рынка гражданской продукции. На текущий момент ПСБ активно обсуждает со всеми заинтересованными сторонами вопросы общей программы диверсификации и различные варианты участия банка в процессе расширения ассортимента продукции, переориентацию рынков сбыта и освоение новых видов производств на предприятиях ОПК.

"Диверсификация производства сейчас является одной из ключевых тем в работе с предприятиями ОПК, и создание департамента по диверсификации — логичный для нас шаг в рамках дальнейшей работы с государственным оборонным заказом. Адаптация организаций ОПК к рыночным условиям при реализации продукции гражданского и двойного назначений будет способствовать не только развитию оборонно-промышленного комплекса, но и российской экономики в целом. ПСБ обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы стать центром компетенций в вопросах диверсификации, и будет поддерживать интеграционные проекты, обеспечивая их финансовое сопровождение", — отметил директор дирекции проектного финансирования и прямых инвестиций Артем Гарибян.

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Назад. 12 августа 2020
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