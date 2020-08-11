Вячеслав Добрынин назначен директором Самарского филиала компании "Ростелеком"

11.08.2020 16:36 Читали 5

Директором Самарского филиала ПАО "Ростелеком" назначен Вячеслав Добрынин.

Вячеслав Александрович Добрынин родился 12 марта 1985 года в городе Советске Кировской области. В 2008 году он окончил Вятский государственный университет по специальности "Сети связи и системы коммутации", в отрасли телекоммуникаций начал работать с 2007 года.

До прихода в "Ростелеком" Вячеслав Добрынин руководил бизнес-направлением в Уральском филиале компании "Вымпелком", был директором региональных отделений в Чувашии и Саратове, а также возглавлял кластер "МегаФона" в Москве.

За последние пять лет он реализовал ряд инфраструктурных проектов на рынках массового и корпоративного сегментов в Поволжье и Центральном регионе. Ключевыми задачами нового руководителя Самарского филиала ПАО "Ростелеком" станут укрепление лидирующих позиций компании на региональном рынке, формирование условий для создания цифровых экосистем и реализация стратегии развития компании в Самарской области.

Вячеслав Добрынин женат, воспитывает двоих сыновей. В свободное от работы время увлекается спортом, рыбалкой и туризмом.