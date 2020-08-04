"Ростелеком. Юрист" поможет решить правовые вопросы

Профессиональные юристы окажут помощь в области семейного, трудового и автомобильного права, защитят потребителей при получении некачественных товаров и услуг. Консультанты проинформируют о социальных льготах, разработают дорожную карту для сбора и подачи документов в государственные организации, подскажут адреса, телефоны и график работы учреждений.
Управлять услугой подписчики сертификата могут из любой точки мира через мобильное приложение. В личном кабинете доступны аудиозаписи уже полученных устных консультаций и сервис отправки и получения документов.
Павел Зенков, заместитель директора макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" — директор по работе с массовым сегментом:
"Разрешить семейные и трудовые споры, узнать, как оформить европротокол при ДТП, получить ответы на вопросы в области защиты прав потребителей поможет "Ростелеком. Юрист". Новый сервис — это, по сути, персональный адвокат, к которому можно обратиться в любую минуту и получить услугу дистанционно. Личный адвокат никогда не спит, знает ответы на все вопросы и будет на связи с вами, где бы вы ни находились".
Сервис "Ростелеком. Юрист" доступен по подписке, стоимость которой составляет 100 рублей в месяц. В течение первого месяца с момента подключения услуга предоставляется бесплатно. Партнер оператора — ООО "Национальная юридическая служба".
Узнать подробности и подключить сервис можно на сайте "Ростелекома" и по бесплатному номеру 8 800 1000 800.
Сервис доступен жителям Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Кировской, Ульяновской и Оренбургской областей, республик Татарстан, Мордовии и Марий Эл, Удмуртской и Чувашской республик.