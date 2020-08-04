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"Ростелеком. Юрист" поможет решить правовые вопросы

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"Ростелеком" запустил сервис юридической помощи "Ростелеком. Юрист" для своих клиентов в Приволжском федеральном округе. Проконсультироваться по правовым вопросам имеют возможность частные лица — пользователи услуг компании, подключившие сертификат "Личный адвокат". Сервис работает круглосуточно в любой день недели.

Профессиональные юристы окажут помощь в области семейного, трудового и автомобильного права, защитят потребителей при получении некачественных товаров и услуг. Консультанты проинформируют о социальных льготах, разработают дорожную карту для сбора и подачи документов в государственные организации, подскажут адреса, телефоны и график работы учреждений.

Управлять услугой подписчики сертификата могут из любой точки мира через мобильное приложение. В личном кабинете доступны аудиозаписи уже полученных устных консультаций и сервис отправки и получения документов.

Павел Зенков, заместитель директора макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" — директор по работе с массовым сегментом:

"Разрешить семейные и трудовые споры, узнать, как оформить европротокол при ДТП, получить ответы на вопросы в области защиты прав потребителей поможет "Ростелеком. Юрист". Новый сервис — это, по сути, персональный адвокат, к которому можно обратиться в любую минуту и получить услугу дистанционно. Личный адвокат никогда не спит, знает ответы на все вопросы и будет на связи с вами, где бы вы ни находились".

Сервис "Ростелеком. Юрист" доступен по подписке, стоимость которой составляет 100 рублей в месяц. В течение первого месяца с момента подключения услуга предоставляется бесплатно. Партнер оператора — ООО "Национальная юридическая служба".

Узнать подробности и подключить сервис можно на сайте "Ростелекома" и по бесплатному номеру 8 800 1000 800.

Сервис доступен жителям Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Кировской, Ульяновской и Оренбургской областей, республик Татарстан, Мордовии и Марий Эл, Удмуртской и Чувашской республик.

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Назад. 04 августа 2020
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