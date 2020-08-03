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"Ростелеком" объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет "Сириус"

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"Ростелеком" открывает регистрацию на всероссийские студенческие соревнования по информационной безопасности "Кибервызов: Новый уровень", сезон 2020. В этом году главной темой соревнований станет безопасность кредитно-финансовой сферы, а ключевым партнером выступит Банк России.

Участников ждут два этапа состязаний. Первый — онлайн-соревнование, где студентам предстоит решать задачи по криптографии, поиску и эксплуатации бинарных уязвимостей, расследованию инцидентов, программированию и веб-безопасности. Оценит работы автоматизированная система динамического скоринга, благодаря которой результаты выполнения задач будут отображаться в онлайн-режиме.

На втором этапе студенты, набравшие максимальное количество баллов, пройдут скайп-интервью с экспертами "Ростелеком-Солар", дочерней компании "Ростелекома", национального провайдера кибербезопасности. По итогам отбора 50 финалистов попадут на уникальный двухнедельный курс по информационной безопасности в Университете "Сириус" в городе Сочи. Образовательная программа разработана экспертами "Ростелеком-Солар" совместно с Банком России, НИЯУ МИФИ и МГУ им. М. В. Ломоносова.

"Мы рады, что к инициативе "Ростелекома" по взращиванию талантов в области кибербезопасности и формированию кадрового потенциала подключились крупнейшие государственные организации и лучшие вузы России. Это подтверждает важность задачи, и, уверен, объединение усилий позволит нам добиться результатов уже в ближайшие годы", — отметил вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

"В качестве базового принципа развития университета "Сириус" заложена глубокая интеграция между научной составляющей, образовательной деятельностью и интересами развития российской экономики. С компанией "Ростелеком" у нас долгосрочные планы на сотрудничество, и соревнования по кибербезопасности — это часть большой совместной работы", — рассказал ректор университета "Сириус" Роман Иванов.

В прошлом году на "Кибервызов: новый уровень" зарегистрировались более 2 000 студентов из 269 городов России. В финал вышли 40 призеров, которые прошли образовательную программу по информационной безопасности в "Сириусе". Три студента из команды, одержавшей победу в финальном соревновании, проходят стажировку в центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.

Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия до 28 августа включительно. Заявки могут подать студенты российских вузов 18–22 лет, увлекающиеся программированием и кибербезопасностью.

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Новости

Назад. 03 августа 2020
"Ростелеком" объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет "Сириус"
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