Социальный проект Страхового Дома ВСК и Игоря Акинфеева "Пенальти" удостоен премии "Спорт и Россия"

03.08.2020 14:26 Читали 12

Совместный федеральный социальный проект Страхового Дома ВСК и футболиста Игоря Акинфеева "Пенальти" стал победителем премии "Спорт и Россия-2020" в номинации "Лучшее привлечение звезды спорта в рекламный проект".

Проект в поддержку талантливых спортсменов и начинающих молодых футболистов стартовал в июле 2019 года. В его рамках каждый, кто приобрел полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, смог получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны, поддержав талантливых футболистов.

Часть средств, полученных от продажи полисов, ВСК направляет в благотворительный фонд Игоря Акинфеева "Страна футбола". За время существования проекта Страховой Дом ВСК перечислил в Фонд более 4 млн рублей.

"Фонд "Страна футбола" создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов. Наш совместный проект со Страховым Домом ВСК "Пенальти" уже дал ощутимые результаты. Каждый собранный рубль — это существенный вклад в построение эффективной системы отбора и обучения юных спортсменов и механизм подготовки детских тренеров. Этот проект дает шанс талантливым юным спортсменам на успешную карьеру и достойную жизнь. Полученная награда — это признание заслуг проекта", — отметил Игорь Акинфеев.

Кроме того, ВСК обеспечила страховую защиту автомобиля, который был передан в дар Фонду на торжественном приеме журнала "Большой спорт". Транспорт был застрахован по каско и ОСАГО.

Церемония награждения лауреатов 6-й Премии "Спорт и Россия-2020" состоялась 30 июля. Ежегодное мероприятие направлено на продвижение и поддержку спорта в России, а также призвано способствовать повышению интереса бизнеса к спорту и укрепить связи среди профессионального сообщества. Премия и форум проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Российского футбольного союза и Футбольной национальной лиги.

"Социальная ответственность — важное направление деятельности нашей компании. Следуя этой миссии, мы будем и в дальнейшем в приоритетном порядке оказывать содействие талантливым детям, а также протягивать руку помощи тем, кто нуждается в нашей заботе и поддержке. Этот большой федеральный проект нашел народный отклик. Он уже сейчас помогает развитию юношеского спорта и здорового образа жизни. Мы рады поддержать юных спортсменов, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала", — прокомментировал Сергей Цикалюк, Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК.