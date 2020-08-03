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В Самарской области при поддержке "Балтики" прошел региональный этап Всероссийского конкурса "Лучший пивовар"

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31 июля на базе "Самарского политеха" прошел региональный этап конкурса "Лучший пивовар". Его участниками стали 15 пивоваров из Самары, Тольятти и области в целом. Победитель и участник, занявший 2-е место, будут представлять регион в финале конкурса, который пройдет в Самаре 20–21 сентября. Первое в истории состязание мастеров отрасли проходит в 2020 году по инициативе правительства Самарской области при партнерстве пивоваренной компании "Балтика" — в рамках Всероссийского конкурса "Лучший по профессии".

Ежегодный конкурс "Лучший по профессии" проводится Министерством труда и социальной защиты РФ в пяти номинациях, состав которых регулярно обновляется. В 2020 году по инициативе правительства Самарской области в рамках Всероссийского конкурса появилась номинация "Лучший пивовар".

Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина отметила, что пивоваренная отрасль играет особенную роль в экономике нашего региона. "У нас работают более 50 пивоваренных предприятий, на которых заняты свыше 2000 человек, самарская продукция известна далеко за пределами области. Поэтому было важным проводить конкурс именно на нашей территории. Приятно отметить, что и финал конкурса, на который съедутся лучшие пивовары России, тоже состоится в Самаре. Я уверена, что конкурс будет способствовать укреплению престижности профессии пивовара и репутации региона как центра современного пивопроизводства".

Инициативу областного правительства поддержали СамГТУ, где готовят специалистов для пивоваренной отрасли, и компания "Балтика", часть Carlsberg Group. В этом году "Балтике" исполняется 30 лет. 18 из них компания работает в Самарском регионе, и уже стала частью современной истории регионального пивоварения. "Балтика-Самара" является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей региона и первым заказчиком профессиональных кадров в области бродильных производств "Самарского политеха" — с открытием филиала "Балтики" в регионе в СамГТУ появилась профильная кафедра. Высочайшая профессиональная компетенция "балтийцев" позволяет им выступать в качестве экспертов и членов жюри крупнейших отраслевых конкурсов. Номинация "Лучший пивовар" также проходит при участии сотрудников компании, которые помогли сформировать объективные критерии отбора и оценки в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного с правительством Самарской области в марте 2020 года в ходе подготовки к проведению конкурса.

Региональный этап собрал 15 участников от пивоваренных предприятий области. Сначала их ждал теоретический этап, затем — практические задания: участникам предстояло провести экспертизу предложенных сортов пива, дать визуальную оценку пивоваренному сырью, определить типы солода по степени растворения и продемонстрировать другие знания, необходимые настоящему профессионалу.

Победителем регионального этапа конкурса "Лучший пивовар" стал Егор Худанов, исполнительный директор ООО "Золотой хмель". Второе место занял Евгений Бран, технолог ООО "Респект". Третье место досталось Александру Сукманову, технологу частной пивоварни "Русская охота".

Директор филиала "Балтика-Самара" Сергей Щекин: "Поздравляю коллег с первой победой! Теперь искренне желаю отлично показать себя в финале. Наш регион отличается богатыми пивоваренными традициями, поэтому у самарских участников есть все шансы вписать свои имена в историю, войдя в число лучших пивоваров России. Рады поддержать конкурс своей экспертизой и искренне верим, что он будет способствовать росту профессионального мастерства и закреплению высоких стандартов качества современного пивоварения".

Финальное состязание состоится в Самаре 20–21 сентября. Победители, которых определит независимое жюри, получат денежные призы, а также станут первыми в истории профессионалами, удостоенными в России звания "Лучший пивовар". Торжественное награждение победителей состоится в Доме Правительства Российской Федерации в 2021 году.

Информационные партнеры конкурса — порталы Profibeer и Beerhunter.

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Новости

Назад. 03 августа 2020
В Самарской области при поддержке "Балтики" прошел региональный этап Всероссийского конкурса "Лучший пивовар"

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