16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ запустил бесплатный сервис по быстрому формированию и выставлению счетов для всех предпринимателей

Читали 13

ПСБ в сотрудничестве с компанией "1С-Старт" запустил бесплатный онлайн-сервис по быстрому выставлению счетов invoice.psbank.ru.

Услуга доступна абсолютно всем предпринимателям, включая тех, кто не является клиентом банка, и позволяет без открытия расчетного счета выставить платежный счет буквально в два клика.

Сервис обладает уникальным для подобного продукта функционалом: QR-код с реквизитами для быстрого считывания в любом интернет-банке, автозаполнение реквизитов, автоматический расчёт НДС, функция выбора причины отсутствия НДС, личный кабинет с возможностью сохранять счета, возможности поставить графическую подпись и печать, а также быстро поделиться счетом с партнёром и другое. Продуманный интерфейс сервиса позволяет с комфортом работать как на компьютере, так и на телефоне.

"Изначально мы думали, что данный сервис будет полезен узкой группе предпринимателей, которые самостоятельно ведут бухгалтерский учёт. Однако уже на этапе тестирования стало понятно, что сервис востребован и у более крупного бизнеса, ведь все предприниматели одинаково ценят комфорт и быстроту обслуживания, а наш сервис позволяет в моменте сформировать счет, будь вы в дороге или на бизнес-встрече", — отметил Роман Гаврилов, вице-президент — директор департамента продаж массового бизнеса ПСБ.

"Совместно с коллегами из ПСБ мы постарались сделать сервис максимально современным, удобным и функциональным с прицелом на широкую аудиторию", — прокомментировал Александр Раптовский, руководитель компании "1С-Старт".

Версия для печати

Новости

Назад. 31 июля 2020
ПСБ запустил бесплатный сервис по быстрому формированию и выставлению счетов для всех предпринимателей
ПСБ собрал около 2500 заявок по конкурсу на поддержку малого и среднего бизнеса

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она