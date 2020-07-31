ПСБ собрал около 2500 заявок по конкурсу на поддержку малого и среднего бизнеса

31.07.2020 11:20 Читали 9

20 июля 2020 года ПСБ завершил сбор заявок на участие представителей малого и среднего бизнеса во всероссийском конкурсе, который был организован банком для поддержки предпринимателей во время пандемии коронавируса. Подать заявку на грант могли представители бизнеса из любого региона России — ПСБ собрал почти 2500 заявок. Общий призовой фонд конкурса составляет 15 млн рублей. Проект реализуется банком совместно с РБК, информация о всех участниках размещена на специальной странице конкурса psbank-grant.rbc.ru.

Оценка конкурсантов будет происходить путем анкетирования: представители компаний заполняли анкеты, в которых прописали основные параметры деятельности компании, ее работу в период пандемии и проблемы, с которыми она столкнулась, а также социальную значимость бизнеса.

Победителями станут компании, набравшие максимальное количество баллов по оценке экспертной комиссии банка. Учитываться будут такие критерии, как полнота заполнения анкеты, состояние бизнеса, а также количество отданных за конкурсанта голосов.

"Мы понимаем, как важно именно сейчас оказать поддержку малому и среднему бизнесу, и большое количество собранных нами заявок говорит о востребованности проекта у предпринимателей. После сбора заявок конкурс вступил в финальную стадию: до конца июля можно проголосовать за любого конкурсанта, тем самым повысив его шансы на победу. Что особенно важно: нет ограничений на использование полученного от ПСБ финансирования, каждый владелец бизнеса самостоятельно решает, на что потратить грант", –– прокомментировал Александр Чернощекин, старший вице-президент ПСБ.