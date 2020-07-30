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Фестиваль "NAUKA 0+" приглашает на бесплатный онлайн-квиз

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Всероссийский фестиваль "NAUKA 0+" совместно с "Эйнштейн Party" приглашает всех желающих на онлайн-квиз "Физика будущего. От Атома до Космоса". Квиз стартует 1 августа в 17:00 по московскому времени.

Квиз разработан командой "Эйнштейн Party" специально для фестиваля "NAUKA 0+"-2020, главная тема которого - "Физика будущего".

"В этом году фестиваль науки активно работает в онлайне. Этот формат позволяет выйти за рамки сложившихся традиций и сделать территорией фестиваля всю страну. Мы рады пригласить всех желающих принять участие в нашем научно-популярном онлайн-квизе. Вас ждут интересные вопросы и "умные" призы. Обещаем фитнес для мозга и атмосферу научного драйва!" - комментирует исполнительный директор фестиваля в Самарской области Галина Рогожина.

Подробная программа квиза: vk.com/festivalnauki63. Для регистрации необходимо заполнить форму по ссылке.

Календарь, прямые трансляции и записи всех мероприятий фестиваля можно увидеть здесь: samara.festivalnauki.ru.

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" - министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В.Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, Совет ректоров вузов Самарской области.

Партнеры фестиваля в регионе - Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", "Эйнштейн Party Самара".

Генеральный информационный партнер - Самарское областное вещательное агентство.

Информационные партнеры - портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда - Самара", интернет-журнал "Другой Город".

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Назад. 30 июля 2020
Фестиваль "NAUKA 0+" приглашает на бесплатный онлайн-квиз
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