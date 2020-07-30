В Самаре арестован мужчина, бросивший гранату в полицейских и жену

30.07.2020 14:21 Читали 5

В среду, 29 июля, Самарский районный суд избрал меру пресечения 58-летнему жителю Самары Алексею Балакиреву. Мужчину, подозреваемого в покушении на жизнь полицейских, взяли под арест на два месяца - до 27 сентября.

Напомним, по версии следствия, 27 июля Балакирев в состоянии алкогольного опьянения пришел к своей супруге в квартиру на ул. Буянова. После возникшей ссоры он нанес ей несколько ударов. Услышав шум, соседи вызвали сотрудников полиции.

Когда два правоохранителя входили в квартиру, мужчина бросил в жену гранату, от которой женщину закрыл один из полицейских. От взрыва пострадали полицейские и женщина. Их жизни вне опасности.

При этом те же сотрудники полиции сумели задержать подозреваемого, державшего в руках вторую боевую гранату Ф-1.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).