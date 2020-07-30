Суд удовлетворил ходатайство блогера Иванца об УДО

30.07.2020 16:05 Читали 14

В четверг, 30 июля, Стерлитамакский городской суд удовлетворил ходатайство Олега Иванца об УДО. Об этом сообщил адвокат Андрей Соколов.

"Ожидается, что 11.08.20 Олег Иванец выйдет на свободу", — уточнил защитник.

Напомним, в 2016 г. блогер был осужден за вымогательство (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ) и приговорен к семи годам колонии строгого режима. Вместе с Олегом Иванцом по тому же делу были осуждены блогеры Дмитрий Бегун и Наталья Умярова. Суд признал их виновными в попытке получения от бизнесмена Сергея Шатило 3 млн руб. за неразглашение якобы компрометирующей того информации.

Дмитрий Бегун был приговорен к шести годам колонии строгого режима, Олег Иванец получил семь лет в таком же заведении, а Наталья Умярова — пять лет колонии общего режима. В декабре 2018 г. по УДО вышла на свободу Умярова, а в конце 2019 г. — Дмитрий Бегун.