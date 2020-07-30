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"Двойной кэшбэк" от ПСБ стала лучшей программой лояльности с использованием пластиковых карт

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Программа "Двойной кэшбэк" от ПСБ признана лучшей программой лояльности с использованием пластиковых карт по мнению экспертного жюри национального конкурса маркетинга лояльности Loyalty Awards Russia 2020.

Программа банка была отмечена благодаря уникальным особенностям продукта — держатели кредитной карты "Двойной кэшбэк" получают возврат средств не только за покупки, но и за погашение задолженности. При каждом пополнении карты наличными в банкомате или с карт других банков с помощью интернет- или мобильного банка ПСБ клиенту начисляется 1% от внесенной в счет погашения долга суммы. За расходы по карте клиентам начисляется до 10% в категориях повышенного кэшбэка, а также 1% по всем остальным покупкам. Клиенты могут выбирать наиболее актуальные для себя категории расходов для получения максимального кэшбэка, а также менять их по своему усмотрению в цифровых каналах банка.

"Мы объединили в одной программе лояльности комплекс возможностей, которые выгодно отличают наши кредитные карты от других предложений на рынке, — совмещение дохода и от расходов, и от пополнений. Уже десятки тысяч наших клиентов оценили их преимущества. Мы рады, что наша программа получила высокие оценки профессионального сообщества", — прокомментировал директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный.

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Новости

Назад. 30 июля 2020
"Двойной кэшбэк" от ПСБ стала лучшей программой лояльности с использованием пластиковых карт
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