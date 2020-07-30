3 августа состоится онлайн-премьера и обсуждение фильма Ричарда Эйра "Удивительная миссис Мэй"

30.07.2020 12:47 Читали 14

3 августа платформа КАРОАрт.LIVE, видеосервис Wink и социальная сеть "ВКонтакте" представят фильм "Удивительная миссис Мэй". Главные роли исполнили двукратный лауреат премии "Оскар" Эмма Томпсон и номинант на премию "Оскар" Стэнли Туччи.

Партнеры приглашают зрителей 3 августа в 19:00 присоединиться к онлайн-обсуждению фильма, в котором примут участие креативный продюсер телеканала "Дождь" Анна Монгайт, правозащитница и сооснователь проекта "Ты не одна" Алена Попова, белорусский и американский режиссер Дарья Жук, психолог, автор обучающих программ "Космический бублик" и "Ракетный старт" Наташа Маркович.

Модератором дискуссии выступит кинокритик и корреспондент телеканала "Россия 1" Вероника Скурихина. Обсуждение можно будет посмотреть на странице Вконтакте КАРОАрт.

"Удивительная миссис Мэй" — история о судье Фионе Мэй, которая сталкивается с делом, которое изменило ее жизнь навсегда. В картине также снимались Финн Уайтхед, известный по фильму "Дюнкерк", и Бен Чаплин, сыгравший в таких кинолентах, как "Сноуден", "Красота по-английски" и "Тонкая красная линия".

Фильм снят по мотивам мирового бестселлера "Закон о детях" Иэна Макьюэна. Идея написать книгу ему пришла во время ужина: "Несколько лет назад я ужинал в кругу судей. Весь вечер они разговаривали о работе и в какой-то момент между ними разгорелся спор. Тогда один из судей достал свою огромную книгу с рассуждениями о делах, которые он вел. После ужина у меня появилась возможность заглянуть в его книгу и увиденное в ней меня поразило до глубины души. Его заметки были подобны рассказам или новеллам. Каждое дело описывалось не только с точки зрения закона, но и морали. Мне стало очень интересно, и я понял, что любое судебное разбирательство — это сложные этические вопросы".

По словам Иэна Макьюэна, именно эти истории вдохновили его на написание романа "Закон о детях", который был опубликован в сентябре 2014 года.

Продюсером картины выступил Дункан Кенуорси. Он также спродюсировал фильмы "Реальная любовь" и "Четыре свадьбы и одни похороны". Дункан признается, что сразу же согласился работать над фильмом: "Я не так часто встречал настолько умный, захватывающий и трогательный сценарий. Мне всегда нравилось, как пишет Иэн, но в этот раз он превзошел сам себя. Это очень эмоциональная история о сложном выборе, вставшем перед судьей".

Режиссер фильма Ричард Эйр, обладатель премии Берлинского кинофестиваля, моментально утвердил Эмму Томпсон на главную роль: "Эмма — необыкновенная актриса. Я даже представить себе не мог, что эту роль может исполнить кто-то другой. Если бы она отказалась от роли, то этого фильма просто не было бы".

Стэнли Туччи, исполнивший роль мужа судьи Фионы Мэй, всегда мечтал поработать вместе с Эммой Томпсон: "Эмма Томпсон — одна из величайших актрис всех времен. Она невероятная, разносторонняя. Я считаю, что она великолепна в комедийных ролях, и совершенно неповторима в драматических".

Трейлер фильма можно посмотреть здесь.

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