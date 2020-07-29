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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ предложил "умную" ставку для эквайринга малого и среднего бизнеса

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ПСБ запустил для клиентов малого и среднего бизнеса новый продукт по эквайрингу — тарифный план "Смарт-ставка". Это дифференцированная ставка, которая в зависимости от оборота компании по картам автоматически пересчитывается раз в месяц, — чем выше оборот, тем ниже тариф.

При этом в первые два месяца компания получает минимальный фиксированный тариф на эквайринг. В дальнейшем при увеличении объемов выручки клиенту не надо обращаться в банк для снижения тарифа и подписания дополнительных документов. Изменение тарифа происходит автоматически.

В рамках "Смарт-ставки" предусмотрено несколько тарифов для различных сфер деятельности клиента: для супермаркетов и продуктовых магазинов — от 1,89%, для ресторанов быстрого обслуживания — от 1,49%, для компаний из сферы здоровья* и образования — от 1,79%, для аптек — от 1,99%, для АЗС — от 1,99%. Для предприятий остальных сфер деятельности "Смарт-ставка" стартует от 2,19%.

"Мы постоянно совершенствуем наши продукты, чтобы клиенты могли получать новейшие качественные услуги для комфортного ведения бизнеса. Наш новый продукт "Смарт-ставка" позволит компании выбрать оптимальный тариф для ее сферы деятельности, а для предприятий с сезонным бизнесом поможет дополнительно оптимизировать расходы, ведь в сезон высокие обороты, соответственно, тариф будет ниже", — отметил Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.

* Для предприятий из сферы "Здоровье" до 30 сентября 2020 года действует пониженный тариф 1% (применимо для МСС 8062, 8071, 8011, 4119).

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Новости

Назад. 29 июля 2020
ПСБ предложил "умную" ставку для эквайринга малого и среднего бизнеса

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