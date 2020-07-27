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Самарцы выберут место для установки стелы «Город трудовой доблести»

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Обсуждения по выбору места для установки памятной стелы в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести» проходят в Самаре с 27 июля по 3 августа. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В обсуждении могут участвовать все желающие. Свои предложения по расположению стелы самарцы могут присылать на электронную почту gtd.samara@gmail.com. Также на улице Куйбышева, 120 установлен почтовый ящик – свои пожелания в письменном виде можно оставить там или воспользоваться почтовыми ящиками в зданиях районных администраций.

Отмечается, что Самара (ранее – Куйбышев) вошла в список 20 городов-обладателей почетного звания «Город трудовой доблести». Города, получившие это звание, в военные годы производили военную и гражданскую технику.

Губернатор Дмитрий Азаров в своем обращении к самарцам отметил, что Куйбышев внес значительный вклад в ускорение Великой Победы. В военные годы в этот город переехали предприятия с запада СССР, а детали, вооружение и самолеты начали выпускать до того, как появились стены заводов.

При обсуждении с местными жителями будут сформированы несколько вариантов расположения стелы, а затем горожанам предстоит проголосовать за желаемый вариант на общенародном голосовании в августе.

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Назад. 27 июля 2020
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