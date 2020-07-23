Фонтан "Роза ветров" в сквере Речников в Самаре установят до сентября

23.07.2020 16:30 Читали 9

За проект благоустройства любимого места отдыха в этом районе проголосовали более 9 000 горожан.

Ремонт в сквере Речников стартовал в мае. Сейчас на 90% завершена укладка пешеходных дорожек. Монтаж детских площадок закончат до середины августа.

Жемчужиной сквера станет новый фонтан с подсветкой, оформленный в стиле "Роза ветров".

На 60% в сквере завершена высадка газона, деревьев и кустарника, установлены световые опоры. Скоро появятся скамейки и урны.

Всего до конца лета в Самаре по нацпроекту "Жильё и городская среда" обновят 5 общественных пространств. За проекты их благоустройства проголосовало наибольшее число жителей. Помимо сквера Речников, это территории в пос. Прибрежном и Зубчаниновка, а также на улицах Авроры и Мичурина.