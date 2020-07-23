В Самаре полицейские избили пассажира на железнодорожном вокзале

23.07.2020 14:27 Читали 9

Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, по факту превышения должностных полномочий с применением насилия.

Поводом для начала следственных действий стало видео, которое разместили на одном из телеграм-каналов. На кадрах видно, как люди в полицейской форме избили гражданина.

Согласно версии следователей, задержанные 15 июля полицейские применили насилие в отношении пассажира. Всё происходило на железнодорожном вокзале Самары. Обоих сотрудников уволили, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает ТАСС.

- В отношении данных сотрудников назначена служебная проверка. Отдел собственной безопасности проводит все необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Согласно предварительным данным, сотрудники полиции необоснованно применили физическую силу по отношению к гражданину. Оба сотрудника уволены за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних. Руководители виновных привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.