Планетарий в Самаре начнут строить в 2021 году

Уже до 15 сентября 2020 года Самарская область должна направить в Москву документацию по объекту.
Напомним, планетарий появится возле ракеты музея "Самара Космическая" на проспекте Ленина.
Строительство планетария в Самаре стартует в 2021 году - об этом стало известно в ходе заседания штаба управления строительством объектов госсобственности.
Уже до 15 сентября 2020 года Самарская область должна направить в Москву документацию по объекту.
Напомним, планетарий появится возле ракеты музея "Самара Космическая" на проспекте Ленина.