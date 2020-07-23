"Крылья Советов" покидают РПЛ

23.07.2020 16:20 Читали 4

Руководители футбольных клубов не поддержали предложение расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 18 команд.

По итогам сезона РПЛ-2019/20 самарские "Крылья Советов" и "Оренбург" заняли места в зоне вылета, сообщает rsport.ria.ru. Их место в следующем сезоне должны занять поднимающиеся из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки".

По информации издания, в ходе общего собрания клубов РПЛ, которое проходит в четверг, 23 июля, руководители футбольных клубов не поддержали предложение расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 18 команд.

"Клубы не поддержали предложение расширить РПЛ до 18 клубов и проголосовали против", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по итогам Контрольно-дисциплинарного комитета РФС ФК "Сочи" присудили техническое поражение в матче чемпионата России против "Крыльев Советов" за неявку команды на игру.