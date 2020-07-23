При поддержке ПСБ состоялась рабочая встреча с Советником посольства Республики Узбекистан в РФ

23.07.2020 10:59 Читали 9

При поддержке ПСБ и самарского регионального отделения "Деловой России" состоялась встреча представителей исполнительных органов власти, регионального бизнес-сообщества с советником по торгово-экономическим вопросам посольства Республики Узбекистан в РФ Шохрухом Хасановичем Гуламовым.

В мероприятии приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, Министерства промышленности и торговли Самарской области, Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, Центра Поддержки Экспорта, Торгово-Промышленной Палаты Самарской области, "Опоры России", самарские экспортеры и инвесторы.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития торгово-экономических отношений Республики Узбекистан и Российской̆ Федерации, межрегиональное и международное сотрудничество Самарской области с Наманганской, Хорезмской, Ташкентской областями Республики Узбекистан, в части реализации "дорожной карты", сформированной по итогам визита Президента Российской Федерации в Республику Узбекистан в 2018 году.

Поддержка внешнеэкономической деятельности (ВЭД) является приоритетным направлением для ПСБ. С развитием и ростом российской экономики многие предприятия испытывают потребность в расширении, в том числе за счет выхода на международные рынки.

"ПСБ готов подключаться на ранних этапах к любым проектам регионального бизнес-сообщества. Как банк, через который осуществляются десятки тысяч расчетов, мы видим хорошую платежную дисциплину узбекских предприятий и большой потенциал роста бизнеса самарских компаний от сотрудничества с узбекской стороной по вопросам экспорта/импорта. Со своей стороны, мы готовы оказать всестороннюю поддержку — у нас уже есть установленные лимиты и отношения с банками Узбекистана, а также реализованные сделки, направленные именно на финансирование экспорта/импорта", — добавил заместитель регионального директора по работе с корпоративными клиентами Операционного офиса "Самарский" ПСБ Виталий Белоцкий.

"Благодаря нашим совместным усилиям сотрудничество Узбекистана и России вышло на абсолютно новый уровень за столь короткий период. Мы рады видеть вас на самарской земле и надеемся, что это послужит сигналом для узбекских бизнесменов к сотрудничеству с самарскими предпринимателями", — отметил модератор мероприятия, бизнес-посол "Деловой России" в Республике Узбекистан Михаил Панченков.