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Ничья "Крыльев" в матче с "Краснодаром"

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В предпоследнем туре Тинькофф РПЛ на "Самара Арене" "Крылья Советов" принимали "Краснодар". Команды присоединились к акции "Пожалуйста, дышите!" и вышли на поле в специальных майках с именами и фотографиями медицинских работников и волонтёров, которые помогают людям, больным коронавирусом.

На 66 минуте матча Паул-Виорел Антон вывел один на один с вратарем Максима Глушенкова. Самарский полузащитник реализовал свой момент. Но главный арбитр встречи Владимир Москлев после консультации с ВАР определил, что было положение вне игры, и взятие ворот не зафиксировал. Счет в матче так и остался неизменным – 0:0.

Лучшим игроком матча признан голкипер самарцев Евгений Фролов.

На 82-ой минуте игры за второе предупреждение в матче был удален экс-самарец защитник "Краснодара" Сергей Петров. В четырех матчах "Крыльев" из пяти под руководством Андрея Талалаева были удаления, два из них – игроков нашей команды, и четыре удаления соперников.

Дмитрий Кабутов на 42-ой минуте матча получил предупреждение, которое для него стало восьмым в сезоне, и он пропустит следующий матч нашей команды.

В последней игре сезона "Крылья Советов" принимают футбольный клуб "Сочи". Матч состоится через неделю, 22 июля. Начало поединка, как и всех матчей заключительного тура, в 20:00.

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