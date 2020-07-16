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В ПФО готовятся к старту двух общественных проектов – Молодежному форуму «iВолга» и Фестивалю стрит-арта «ФормART»

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14 июля 2020 года заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по вопросам подготовки к проведению двух окружных общественных проектов: Молодежного форума «iВолга» и Фестиваля стрит-арта «ФормART».

Обращаясь к участникам встречи, Олег Машковцев напомнил, что в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой Форум «iВолга» в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 24 по 28 августа. На специально создаваемой платформе будут организованы образовательная (лекции, тренинги, встречи с почетными гостями), проектная (конкурсы грантов Фонда гражданского общества ПФО и молодежных проектов Росмолодежи) и культурно-досуговая программы (интерактивные площадки для дополнительных активностей, обучающих курсов, интеллектуальных игр, квестов, концертов).

Заместитель полпреда отметил, что ключевыми направлениями работы образовательной программы станут 4 виртуальные смены: «Наша Победа», «Мой бизнес», «Наука и цифровые технологии» и «Территория для жизни».

Общая предполагаемая численность активных участников Форума (резидентов) не изменилась – 2 тыс. человек. Грантовый фонд окружного конкурса проектов в этом году составит более 10 млн. рублей.

В последний день форума, 28 августа, запланировано проведение пленарной дискуссии с молодежью округа в формате «диалог на равных». По инициативе полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова к участию в мероприятии приглашены главы регионов округа.

На совещании также обсуждены вопросы реализации нового окружного проекта – Фестиваля стрит-арта «ФормART», который стартовал 7 июля текущего года и направлен на развитие уличного искусства, поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды в регионах округа. В рамках проекта в регионах округа будут созданы граффити, раскрывающие тему борьбы с пандемией коронавируса, вклада медицинских работников и волонтеров в сохранение жизни и здоровья населения.

«В настоящее время идет 1 этап, и до 7 августа мы ожидаем от потенциальных участников заявки с работами. Для этого создан специальный сайт проекта formartpfo.ru, где каждый желающий может узнать полную информацию об условиях участия и направить заявку. Вереди еще презентационный и финальный этапы. Фото и видео процесса создания работ на объектах городской среды будут размещены на сайте проекта», – подчеркнул Олег Машковцев.

Также было отмечено, что финалисты конкурса получат возможность воплотить свои художественные замыслы на стенах известных зданий в каждом регионе округа. Кроме этого, предусмотрены денежные гранты для дальнейшего развития творчества в размере от 50 до 100 тыс. рублей. Победителя Фестиваля определит общественное голосование в октябре текущего года.

В ходе совещания были заслушаны доклады представителей компетентных органов о проделанной работе, обсуждены актуальные вопросы организации и проведения окружных мероприятий в регионах ПФО.

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Назад. 16 июля 2020
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