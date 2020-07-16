ПСБ гарантирует поставки оборудования для проведения Всероссийской переписи населения на 4 млрд рублей

16.07.2020 12:26 Читали 6

ПСБ предоставил банковские гарантии на сумму 4 млрд рублей группе компаний "Аквариус" — одному из крупнейших игроков российской отрасли информационных технологий. Гарантии выпущены на выполнение контракта на поставку отечественных планшетных компьютеров с российской операционной системой ПАО "Ростелеком" для проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году.

"ПСБ продолжает активно поддерживать IT-проекты и финансировать конкурентоспособные российские разработки, в 2020 году мы увеличили объем портфеля отрасли IT в кредитно-документарном портфеле уже в 2,5 раза. Реализованная с ГК "Аквариус" сделка — значимый проект на рынке цифровой трансформации, для проведения переписи будут использованы не только отечественное оборудование, но и специальное программное обеспечение, полностью разработанное в России", — комментирует Ольга Чебаевская, старший вице-президент, директор департамента продаж корпоративным клиентам.

"Для переписи будет изготовлено 360 тысяч планшетов с российской операционной системой Аврора и специальным программным обеспечением. Гарантии ПСБ позволили нам участвовать в проекте государственного масштаба, не отвлекая собственные ресурсы из оборота, мы уже начали производство по размещенным заказам Ростелеком. Все оборудование будет изготовлено в городе Шуя Ивановской области", — отмечает Юлия Калинина, директор по финансам ГК "Аквариус".