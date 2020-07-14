16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Дмитрий Азаров поздравил бывшую узницу концлагеря Людмилу Ковалеву с 90-летием

Читали 1

В понедельник, 13 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, в прошлом — руководителя секции «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» Самарского районного совета ветеранов Людмилу Ковалеву, которой накануне исполнилось 90-лет.

Людмила Михайловна Ковалева — выпускница Куйбышевского педагогического института до 70 лет работала учителем физкультуры самарской школы №13. Среди ее воспитанников — Губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона поздравил учителя и вручил ей поздравительную телеграмму от Президента страны Владимира Владимировича Путина.

В поздравлении ветерану Глава государства подчеркнул: «Мы искренне гордимся вашим поколением — поколением мужественных, сильных духом людей. Настоящих героев и созидателей». 

В свой юбилей Людмила Ковалева получила множество поздравлений и теплых слов. В правительственной телеграмме от Губернатора в частности говорится, что благодаря деловым и личностным качествам, трудолюбию и целеустремленности педагог снискала заслуженный авторитет и глубокое уважение учеников, коллег, соратников:

«Всю свою жизнь вы посвятили служению обществу, людям. Вы воспитывали подрастающее поколение, в том числе, и своим личным примером, смелостью, стойкостью, ответственностью, умением идти вперед, преодолевая трудности и преграды, доброжелательностью, уважительным отношением к людям».

Дмитрий Азаров особа отметил вклад Людмилы Ковалевой в защиту прав и интересов бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

Людмила Ковалева — человек непростой судьбы. Когда началась война, уроженке Гомельской области исполнилось 11 лет. Семья Ковалевых была дружная и большая —семеро детей, Людмила была пятым ребенком. Дети рано потеряли родителей — отца буквально на глазах детей казнили за помощь партизанам. Чуть позже по ложному доносу расстреляли мать.

После того, как немцы сожгли родную деревню Людмилы, оставшихся в живых эшелоном вывезли в Германию. Два с половиной года — с 1943 по 1945-й — девушка находилась в концлагере города Баутцен, где работала на ткацкой фабрике и шила одеяла для немецких солдат.

После Победы она вернулась в Гомель, а в 1957-м вместе с супругом и двумя детьми переехала в Куйбышев.

Окончив исторический факультет Куйбышевского педагогического института, она 37 лет проработала в школе № 13. На пенсии благодаря активной жизненной позиции она много внимания уделяет помощи бывшим узникам концлагерей узникам, с удовольствием встречается со школьниками и делится с ними воспоминаниями о войне.

Версия для печати

Новости

Назад. 14 июля 2020
Дмитрий Азаров поздравил бывшую узницу концлагеря Людмилу Ковалеву с 90-летием
Самарские онкологи лечат рак с помощью радиопрепарата
В районе пожара на складе в Самаре обнаружено превышение норм по содержанию в воздухе сажи и пыли

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски

Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона. Также поста лишилась одна из сотрудниц учреждения, наблюдавшая за происходящим.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Первый ЕГЭ в Самарской области прошел без сбоев

3 июля 2020 года в Самарской области стартовал основной период экзаменационной кампании. В этот день в регионе были открыты 26 пунктов проведения ЕГЭ. На каждом из них работали общественные наблюдатели, которые следили не только за процедурой проведения экзамена, но и за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора все сотрудники и педагогический состав были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Он и она