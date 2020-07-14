Дмитрий Азаров поздравил бывшую узницу концлагеря Людмилу Ковалеву с 90-летием

14.07.2020 12:16 Читали 1

В понедельник, 13 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, в прошлом — руководителя секции «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» Самарского районного совета ветеранов Людмилу Ковалеву, которой накануне исполнилось 90-лет.

Людмила Михайловна Ковалева — выпускница Куйбышевского педагогического института до 70 лет работала учителем физкультуры самарской школы №13. Среди ее воспитанников — Губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона поздравил учителя и вручил ей поздравительную телеграмму от Президента страны Владимира Владимировича Путина.

В поздравлении ветерану Глава государства подчеркнул: «Мы искренне гордимся вашим поколением — поколением мужественных, сильных духом людей. Настоящих героев и созидателей».

В свой юбилей Людмила Ковалева получила множество поздравлений и теплых слов. В правительственной телеграмме от Губернатора в частности говорится, что благодаря деловым и личностным качествам, трудолюбию и целеустремленности педагог снискала заслуженный авторитет и глубокое уважение учеников, коллег, соратников:

«Всю свою жизнь вы посвятили служению обществу, людям. Вы воспитывали подрастающее поколение, в том числе, и своим личным примером, смелостью, стойкостью, ответственностью, умением идти вперед, преодолевая трудности и преграды, доброжелательностью, уважительным отношением к людям».

Дмитрий Азаров особа отметил вклад Людмилы Ковалевой в защиту прав и интересов бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

Людмила Ковалева — человек непростой судьбы. Когда началась война, уроженке Гомельской области исполнилось 11 лет. Семья Ковалевых была дружная и большая —семеро детей, Людмила была пятым ребенком. Дети рано потеряли родителей — отца буквально на глазах детей казнили за помощь партизанам. Чуть позже по ложному доносу расстреляли мать.

После того, как немцы сожгли родную деревню Людмилы, оставшихся в живых эшелоном вывезли в Германию. Два с половиной года — с 1943 по 1945-й — девушка находилась в концлагере города Баутцен, где работала на ткацкой фабрике и шила одеяла для немецких солдат.

После Победы она вернулась в Гомель, а в 1957-м вместе с супругом и двумя детьми переехала в Куйбышев.

Окончив исторический факультет Куйбышевского педагогического института, она 37 лет проработала в школе № 13. На пенсии благодаря активной жизненной позиции она много внимания уделяет помощи бывшим узникам концлагерей узникам, с удовольствием встречается со школьниками и делится с ними воспоминаниями о войне.