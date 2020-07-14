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Самарские онкологи лечат рак с помощью радиопрепарата

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Впервые в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере внедрена новая методика лечения метастатического рака предстательной железы с применением инновационного средства. Препарат на сегодняшний день не имеет аналогов. Он создан на основе радиоактивных изотопов, излучающих губительные для опухоли альфа-лучи большой мощности и низкой частоты. Особенностью препарата является то, что он избирательно действует только на раковые клетки, и не вызывает облучения здоровых клеток и серьезных осложнений.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Основные мероприятия проекта направлены на снижение смертности от новообразований.

Рак предстательной железы – наиболее распространенная опухоль мочеполовой системы у мужчин. Это заболевание занимает второе место в структуре онкологических заболеваний у представителей сильного пола.

«Основная задача — это увеличение продолжительности жизни наших граждан, — пояснил главный врач Самарского областного онкологического диспансера, главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. — Использование новой методики позволяет оказывать помощь тем пациентам, у кого уже имеются метастазы, вызванные раком предстательной железы. Причем, мы не только сможем сохранить жизнь пациентам, но и улучшить качество их жизни».

Cистемная терапия с использованием ядерной медицины использовалась в диспансере и раньше, но впервые она будет применена у пациентов с раком предстательной железы, если у них развиваются костные метастазы.

«Препарат предназначен для лечения пациентов с поражением костей при раке предстательной железы, — рассказала заведующая отделом лучевой терапии Самарского областного клинического онкологического диспансера Юлия Яннаева. — Его особенность в том, что он действует избирательно на опухолевые очаги в костях. Вводится внутривенно, быстро поступает в кости и оказывает свое лечебное действие, уничтожая опухолевые очаги. В зависимости от размера опухоли может быть полное уничтожение очага, уменьшение его размеров и самое главное для пациентов – облегчение состояния и уменьшение болевого синдрома. На сегодняшний день 11 пациентов пройдут лечение препаратом».

До этого пациенты с таким заболеванием получали хирургическое, лучевое лечение, гормональную и химиотерапию. Теперь арсенал лечебных средств онкологов пополнился радиопрепаратом, который появился сравнительно недавно, хорошо переносится больными, эффективен и позволяет пациентам продлить годы жизни и улучшить ее качество.

«Сегодня системная терапия с использованием ядерной медицины доступна по полису ОМС, — подчеркнул Андрей Орлов. — Но скажу сразу: эта методика подходит не всем, идет жесткий отбор пациентов. Тем не менее, нашим больным, которым подходит такое лечение, не нужно будет ездить в федеральные центры, где использовалась подобная методика, теперь мы можем проводить такое лечение на территории региона. Более того, после снятия всех эпидемиологических ограничений мы сможем принимать у себя в рамках развития медицинского туризма и пациентов из других регионов страны».

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