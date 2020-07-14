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В районе пожара на складе в Самаре обнаружено превышение норм по содержанию в воздухе сажи и пыли

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По результатам проведенных в связи с пожаром на складе по ул. Профильная, 6 в Самаре лабораторных исследований проб воздуха под факелом выявлено превышение предельно допустимых норм сажи и пыли, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Также в областном Управлении Роспотребнадзора уточняют, что в остальных точках (в зоне жилой застройки) превышений ПДК загрязняющих веществ не установлено.

Одновременно областное Управление Роспотребнадзора рекомендует населению Советского, Железнодорожного, Кировского, Октябрьского районов Самары закрыть окна, по мере возможности использовать системы кондиционирования и очистки воздуха, избегать длительного нахождения на воздухе, занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки и т. д.) увлажненной тканью и периодически ее менять.

Состояние и качество атмосферного воздуха в городе находится на постоянном контроле областного Управления Рлспотребнадзора.

Напомним, что крыша склада на ул. Профильной, 6 загорелась около 14:23. В здании находилось более 100 тонн лакокрасочной продукции, пластиковых изделий и оборудования. Позже обрушилось 400 кв. м кровли, а к 18:00 площадь пожара выросла до 7,5 тыс. кв. м. По данным МЧС, дым поднимался на высоту 100 м и двигался в сторону Волги. При этом ведомство заявляло, что концентрация вредных веществ в воздухе не была превышена.

В 19:39 возгорание локализовали на 7 тыс. кв. м. В том числе пожарный вертолет за 50 минут совершил девять сбросов (45 т воды) на очаг пожара. Сейчас вертолет приостановил работу из-за грозы.

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