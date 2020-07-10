ПСБ увеличил размер кредита по программе "Военная ипотека 2020"

10.07.2020 17:47 Читали 10

ПСБ увеличил максимальный размер кредита в рамках госпрограммы "Военная ипотека 2020" до 3,79 млн рублей для всех регионов приобретения недвижимости.

В рамках программы военнослужащие могут приобрести жилье в новостройках по ставке 5,85% годовых и минимальном первоначальном взносе 15%. Программа действует до 1 ноября 2020 года.

"Только за первый месяц действия программы в банке объем поступивших заявок превысил 500 млн рублей. Благодаря привлекательным условиям и рекордно низкой ставке эта программа вызвала большой интерес у заемщиков. Увеличение максимальной суммы кредита для регионов позволит еще большему количеству клиентов приобрести жилье большей площади или более высокого класса", — говорит Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ.