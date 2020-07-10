16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ стал официальным партнером Российской Федерации Баскетбола

Читали 12

ПСБ и Российская Федерация Баскетбола (РФБ) заключили соглашение о сотрудничестве в области развития и популяризации спорта в регионах. Согласно достигнутым договоренностям, в рамках первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ — Детям" банк совместно с РФБ будет поддерживать детский спорт в субъектах РФ. Программа "ПСБ — Детям" направлена на строительство семи центров уличного баскетбола, где смогут заниматься как любители разных возрастов, так и профессионалы — площадки соответствуют регламенту ФИБА и позволяют проводить международные соревнования. В этом году будут построены площадки в Калининграде, Туле и Новомосковске, а к Олимпиаде 2021 года программа "ПСБ — Детям" откроет седьмую площадку.

ПСБ также стал официальным партнером мужской и женской национальных сборных России по баскетболу 3×3 и Чемпионата России по баскетболу 3×3 среди мужчин и женщин в сезонах 2019/20 и 2020/21.

"Одна из важнейших задач нашего сотрудничества с Российской Федерацией Баскетбола — системное развитие спортивной инфраструктуры в регионах, поддержка инициатив, повышающих интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Благодаря совместному проекту ПСБ и РФБ, ежегодно порядка 200 тысяч взрослых и детей смогут заниматься баскетболом бесплатно, а профессиональные спортсмены — оттачивать своё мастерство в наших Центрах Уличного Баскетбола. Кроме того, все площадки могут использоваться для подготовки и сдачи норм ГТО. Хочу отдельно поблагодарить Андрея Кириленко, президента РФБ, за активное участие в реализации проекта "ПСБ — Детям", — отметил Рубен Бегунц, директор по спортивным проектам ПСБ.

"Программа развития детского и массового спорта — это один из инфраструктурных проектов РФБ, который сложно было бы реализовать без поддержки надежного партнера. Центры уличного баскетбола, создаваемые при участии ПСБ — это ощутимая помощь нашим регионам и отличный импульс для развития баскетбола 3×3, который в следующем году впервые будет представлен на Олимпийских играх, где сыграют мужская и женская сборные нашей страны. Россия в данной разновидности баскетбола находится на ведущих позициях, занимая первое место в мировом рейтинге ФИБА", — заявил президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко.

Версия для печати

Новости

Назад. 10 июля 2020
ПСБ стал официальным партнером Российской Федерации Баскетбола

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски

Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона. Также поста лишилась одна из сотрудниц учреждения, наблюдавшая за происходящим.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Первый ЕГЭ в Самарской области прошел без сбоев

3 июля 2020 года в Самарской области стартовал основной период экзаменационной кампании. В этот день в регионе были открыты 26 пунктов проведения ЕГЭ. На каждом из них работали общественные наблюдатели, которые следили не только за процедурой проведения экзамена, но и за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора все сотрудники и педагогический состав были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Он и она