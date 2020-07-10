ПСБ стал официальным партнером Российской Федерации Баскетбола

10.07.2020 14:12 Читали 12

ПСБ и Российская Федерация Баскетбола (РФБ) заключили соглашение о сотрудничестве в области развития и популяризации спорта в регионах. Согласно достигнутым договоренностям, в рамках первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ — Детям" банк совместно с РФБ будет поддерживать детский спорт в субъектах РФ. Программа "ПСБ — Детям" направлена на строительство семи центров уличного баскетбола, где смогут заниматься как любители разных возрастов, так и профессионалы — площадки соответствуют регламенту ФИБА и позволяют проводить международные соревнования. В этом году будут построены площадки в Калининграде, Туле и Новомосковске, а к Олимпиаде 2021 года программа "ПСБ — Детям" откроет седьмую площадку.

ПСБ также стал официальным партнером мужской и женской национальных сборных России по баскетболу 3×3 и Чемпионата России по баскетболу 3×3 среди мужчин и женщин в сезонах 2019/20 и 2020/21.

"Одна из важнейших задач нашего сотрудничества с Российской Федерацией Баскетбола — системное развитие спортивной инфраструктуры в регионах, поддержка инициатив, повышающих интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Благодаря совместному проекту ПСБ и РФБ, ежегодно порядка 200 тысяч взрослых и детей смогут заниматься баскетболом бесплатно, а профессиональные спортсмены — оттачивать своё мастерство в наших Центрах Уличного Баскетбола. Кроме того, все площадки могут использоваться для подготовки и сдачи норм ГТО. Хочу отдельно поблагодарить Андрея Кириленко, президента РФБ, за активное участие в реализации проекта "ПСБ — Детям", — отметил Рубен Бегунц, директор по спортивным проектам ПСБ.

"Программа развития детского и массового спорта — это один из инфраструктурных проектов РФБ, который сложно было бы реализовать без поддержки надежного партнера. Центры уличного баскетбола, создаваемые при участии ПСБ — это ощутимая помощь нашим регионам и отличный импульс для развития баскетбола 3×3, который в следующем году впервые будет представлен на Олимпийских играх, где сыграют мужская и женская сборные нашей страны. Россия в данной разновидности баскетбола находится на ведущих позициях, занимая первое место в мировом рейтинге ФИБА", — заявил президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко.