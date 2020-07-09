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"Ростелеком" представил уникальное мультисервисное решение "Цифровая экосистема АПК"

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"Ростелеком", крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, готов предложить предприятиям агропромышленного комплекса (АПК) уникальное мультисервисное решение с единой нормативно-справочной информацией и системной интеграцией данных, которое получило название "Цифровая экосистема АПК". Об этом заявил директор направления департамента по работе с корпоративными заказчиками ПАО "Ростелеком" Денис Жуковский на открывшейся агротехнической выставке "Всероссийский день поля -2020".

Решение "Цифровая экосистема АПК" позволяет объединить все цифровые сервисы агрокомпании и обеспечить безопасный информационный обмен между ними. Цель создания цифровой экосистемы — комплексное предоставление необходимых сервисов с максимальным удобством и наглядностью по технологической цепочке от производителя к заказчику. При этом обеспечивается высокий уровень сервисной поддержки.

Цифровая экосистема позволяет в едином информационном пространстве получить автоматизированную финансовую поддержку (АИС "Респак"), с помощью систем умного полеводства управлять земельными активами, дистанционно контролировать уборку урожая и, наконец, выгодно его продать (GrainChain).

Вместе с решением "Цифровая экосистема АПК" компания "Ростелеком" готова предоставить, например, мониторинг погодных условий с использованием автономных метеостанций, страхование посевов, повышение квалификации сотрудников предприятия, подготовку отчетности в Минсельхоз России и другие дополнительные сервисы.

"Использование в сельском хозяйстве инновационных решений, которые позволяют оцифровать и автоматически контролировать всю технологическую цепочку от поиска финансирования, эффективного выращивания урожая, контролируемого сбора урожая и его выгодного сбыта, обеспечивает прозрачность бизнес-процессов, повышает управляемость и улучшает финансовые показатели предприятий АПК", — отметил директор по работе с корпоративными заказчиками "Ростелекома" Алексей Подрябинников.

"Сегодня многие предприятия АПК перекормлены цифровыми решениями, но это разрозненные решения, которые закрывают отдельные проблемы и совершенно никак не связаны друг с другом. Наша задача сделать так, чтобы представляемые в экосистеме сервисы органично дополняли друг друга и давали возможность последовательно упрощать работу аграриев, — сказал директор направления департамента по работе с корпоративными заказчиками ПАО "Ростелеком" Денис Жуковский. — "Ростелеком" обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями для квалифицированного решения этой задачи, а уникальный масштаб компании позволяет нам вести проекты любой сложности в любой точке нашей страны".

Агропромышленный комплекс — одно из приоритетных направлений, для решения задач в котором "Ростелеком" обладает всеми необходимыми компетенциями: широкая сеть дата-центров, связь, опыт предоставления государственных услуг, реализации интеграционных и инфраструктурных проектов, а также масштабируемые инновационные решения в области сельского хозяйства. Главной задачей для "Ростелекома" в реализации данного проекта является внедрение мультисервисного решения, которое поможет заказчику получить максимальный экономический эффект в кратчайшие сроки, несмотря на присущие сельскохозяйственной отрасли риски.

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Назад. 09 июля 2020
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