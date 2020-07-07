ПСБ обсудил с российским бизнесом вопросы диверсификации ОПК

07.07.2020 18:03 Читали 9

ПСБ, руководители предприятий ОПК и представители государственных структур обсудили актуальные вопросы перехода на разработку и выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятий оборонно-промышленного комплекса. Дискуссию организовал ПСБ в рамках международного промышленного марафона INNOPROM ONLINE.

В дискуссии приняли участие председатель Совета директоров машиностроительного холдинга "Компенз" Ильяс Ягофаров, вице-президент ГК "Динамика" Михаил Чёрный, заместитель директора ФРП Анна Бринева, исполнительный директор Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке РСПП Алексей Сиротин, управляющий партнер Национального агентства прямых инвестиций Сергей Сафонов и директор дирекции проектного финансирования и прямых инвестиций ПСБ Артем Гарибян.

Участники обсудили ключевые вопросы, связанные с механизмами поддержки и эффективным взаимодействием в проектах диверсификации, финансирование проектов перехода на гражданскую продукцию предприятий ОПК и передовых технологических разработок в сфере обороны и национальной безопасности.

"ПСБ готов стать центром компетенций в вопросах диверсификации, площадкой для постоянного диалога участников рынка. Мы уже помогаем предприятиям ОПК взаимодействовать как с государственными органами и институтами развития, так и с отраслевыми компаниями гражданского сегмента, которые могут предлагать перспективные идеи, предпринимательские инициативы. ПСБ будет поддерживать интеграционные проекты, обеспечивать их финансовое сопровождение", — отметил директор дирекции проектного финансирования и прямых инвестиций ПСБ Артем Гарибян.