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ПСБ обсудил с российским бизнесом вопросы диверсификации ОПК

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ПСБ, руководители предприятий ОПК и представители государственных структур обсудили актуальные вопросы перехода на разработку и выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятий оборонно-промышленного комплекса. Дискуссию организовал ПСБ в рамках международного промышленного марафона INNOPROM ONLINE.

В дискуссии приняли участие председатель Совета директоров машиностроительного холдинга "Компенз" Ильяс Ягофаров, вице-президент ГК "Динамика" Михаил Чёрный, заместитель директора ФРП Анна Бринева, исполнительный директор Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке РСПП Алексей Сиротин, управляющий партнер Национального агентства прямых инвестиций Сергей Сафонов и директор дирекции проектного финансирования и прямых инвестиций ПСБ Артем Гарибян.

Участники обсудили ключевые вопросы, связанные с механизмами поддержки и эффективным взаимодействием в проектах диверсификации, финансирование проектов перехода на гражданскую продукцию предприятий ОПК и передовых технологических разработок в сфере обороны и национальной безопасности.

"ПСБ готов стать центром компетенций в вопросах диверсификации, площадкой для постоянного диалога участников рынка. Мы уже помогаем предприятиям ОПК взаимодействовать как с государственными органами и институтами развития, так и с отраслевыми компаниями гражданского сегмента, которые могут предлагать перспективные идеи, предпринимательские инициативы. ПСБ будет поддерживать интеграционные проекты, обеспечивать их финансовое сопровождение", — отметил директор дирекции проектного финансирования и прямых инвестиций ПСБ Артем Гарибян.

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Новости

Назад. 07 июля 2020
ПСБ обсудил с российским бизнесом вопросы диверсификации ОПК
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